Украина обратилась к миру с просьбой после атаки России: что просит Киев

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к международным партнерам с призывом усилить поддержку Киева и увеличить давление на Россию после очередной массированной ночной атаки. По словам дипломата, действия Москвы лишь подтверждают ее слабость, несмотря на попытки демонстрировать "силу".
Андрей Сибига. Фото из открытых источников
Андрей Сибига в соцсети X заявил, что Россия в ночь на 24 мая совершила одну из самых больших атак по Украине за последнее время. По предварительным данным, было применено около 600 дронов, а также десятки баллистических, крылатых и воздушно-баллистических ракет. Под ударом оказались Киев и, по меньшей мере, семь областей, в том числе Черкасская, Харьковская, Одесская и Сумская.
Сибига подчеркнул, что Россия, не достигая результатов на поле боя, все чаще прибегает к террору против гражданского населения.
Отдельную часть обращения дипломат посвятил призыву к союзникам. Сибига подчеркнул, что пора "удвоить поддержку Украины", в частности, через усиление систем противовоздушной обороны, инвестиции в оборонную промышленность, более жесткие санкции и использование замороженных российских активов. Также он призвал к политическим решениям по европейской интеграции Украины.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский жестко обратился к Путину после атаки РФ по Украине.
Также "Комментарии" писали, что Россия ударила ракетой "Орешник" по Украине в ночь на 24 мая.