Украина обратилась к миру с просьбой после атаки России: что просит Киев

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига обратился к международным партнерам с призывом усилить поддержку Киева и увеличить давление на Россию после очередной массированной ночной атаки. По словам дипломата, действия Москвы лишь подтверждают ее слабость, несмотря на попытки демонстрировать "силу".

Андрей Сибига в соцсети X заявил, что Россия в ночь на 24 мая совершила одну из самых больших атак по Украине за последнее время. По предварительным данным, было применено около 600 дронов, а также десятки баллистических, крылатых и воздушно-баллистических ракет. Под ударом оказались Киев и, по меньшей мере, семь областей, в том числе Черкасская, Харьковская, Одесская и Сумская.

Сибига подчеркнул, что Россия, не достигая результатов на поле боя, все чаще прибегает к террору против гражданского населения.

"Не способен достичь никаких результатов на поле боя, Путин прибегает к террору против гражданских. Этот удар, вероятно, должен был продемонстрировать "силу" внутренней аудитории, но вместо этого лишь подтверждает слабость Путина. Даже россияне видят, что он проиграет. Его "специальная операция" не достигает никаких результатов. Но потери величия. того, что у России больше нет безопасных мест, поскольку Украина усиливает свои специальные санкции дальнего радиуса действия", — заявил Сибига.

Отдельную часть обращения дипломат посвятил призыву к союзникам. Сибига подчеркнул, что пора "удвоить поддержку Украины", в частности, через усиление систем противовоздушной обороны, инвестиции в оборонную промышленность, более жесткие санкции и использование замороженных российских активов. Также он призвал к политическим решениям по европейской интеграции Украины.

"Мир имеет рычаги влияния. Их нужно использовать правильно – чтобы показать Москве, что такие удары не принесут никаких результатов – и заставить Россию прекратить эту войну", — говорится в заявлении Сибиги.

