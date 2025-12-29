Україна звернулась до світу через заяви РФ про нібито атаку на резиденцію Путіна

В українському МЗС відреагували на нові заяви Росії про нібито "атаку" на резиденцію диктатора Володимира Путіна.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Міністр Андрій Сибіга назвав це російськими маніпуляціями, які сфабриковані лише з однією метою: створити привід і фальшиве виправдання для подальших нападів Росії на Україну, а також для підриву і перешкоджання мирному процесу. Про це він написав у соцмережах.

За словами міністра, такі маніпуляції є звичною тактикою РФ — звинуватити іншу сторону в тому, що робиш або плануєш сам.

"По-перше, цього року Росія вже завдала удару по будівлі українського уряду. По-друге, Україна завдає ударів лише по законних військових цілях на російській території — у відповідь на російські удари по Україні. По-третє, Росія є агресором, а Україна є країною, яка зазнала нападу і захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. Не можна ставити знак рівності між агресором і країною, яка захищається", — наголосив Сибіга.

В українському МЗС закликали світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив конструктивного мирного процесу.

"Україна залишається відданою мирним зусиллям на чолі зі Сполученими Штатами за участі європейських партнерів", — додав глава МЗС.

Як повідомляв портал "Коментарі", глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про нібито атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. При цьому він пригрозив Україні ударами у відповідь. За словами Лаврова, у ніч на 29 грудня ЗСУ нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області РФ. Глава МЗС РФ повідомив про знищення 91 безпілотника. Разом з тим, пригрозив, що "безрозсудні дії України" матимуть наслідки. Лавров стверджує, що "об’єкти для ударів уже визначені, як і час їх нанесення".

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Лаврова про напад на резиденцію Путіна. За його словами, Росія хоче підірвати прогрес між Україною та США в мирних переговорах. Президент попередив, що Росія готує ґрунт для удару по урядових будівлях в Києві. Він також закликав США відповідно реагувати на російські погрози.