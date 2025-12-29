logo_ukra

Україна звернулась до світу через заяви РФ про нібито атаку на резиденцію Путіна
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна звернулась до світу через заяви РФ про нібито атаку на резиденцію Путіна

Глава МЗС України Андрій Сибіга зробив заяву після нових погроз Росії

29 грудня 2025, 20:10
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В українському МЗС відреагували на нові заяви Росії про нібито "атаку" на резиденцію диктатора Володимира Путіна. 

Україна звернулась до світу через заяви РФ про нібито атаку на резиденцію Путіна

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: з відкритих джерел

Міністр Андрій Сибіга назвав це російськими маніпуляціями, які сфабриковані лише з однією метою: створити привід і фальшиве виправдання для подальших нападів Росії на Україну, а також для підриву і перешкоджання мирному процесу. Про це він написав у соцмережах. 

За словами міністра, такі маніпуляції є звичною тактикою РФ — звинуватити іншу сторону в тому, що робиш або плануєш сам.

"По-перше, цього року Росія вже завдала удару по будівлі українського уряду. По-друге, Україна завдає ударів лише по законних військових цілях на російській території — у відповідь на російські удари по Україні. По-третє, Росія є агресором, а Україна є країною, яка зазнала нападу і захищається відповідно до статті 51 Статуту ООН. Не можна ставити знак рівності між агресором і країною, яка захищається", — наголосив Сибіга.

В українському МЗС закликали світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив конструктивного мирного процесу. 

"Україна залишається відданою мирним зусиллям на чолі зі Сполученими Штатами за участі європейських партнерів", — додав глава МЗС.

Як повідомляв портал "Коментарі", глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про нібито атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. При цьому він пригрозив Україні ударами у відповідь. За словами Лаврова, у ніч на 29 грудня ЗСУ нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області РФ.  Глава МЗС РФ повідомив про знищення 91 безпілотника. Разом з тим, пригрозив, що "безрозсудні дії України" матимуть наслідки. Лавров стверджує, що "об’єкти для ударів уже визначені, як і час їх нанесення".

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Лаврова про напад на резиденцію Путіна. За його словами, Росія хоче підірвати прогрес між Україною та США в мирних переговорах. Президент попередив, що Росія готує ґрунт для удару по урядових будівлях в Києві. Він також закликав США відповідно реагувати на російські погрози.



Джерело: https://t.me/Ukraine_MFA/7880
