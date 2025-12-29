logo_ukra

У Москві заявили про атаку на резиденцію Путіна та пообіцяли нові удари по Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

У Москві заявили про атаку на резиденцію Путіна та пообіцяли нові удари по Україні

Лавров погрожує новими ударами по Україні, стверджує, що об’єкти уже визначені

29 грудня 2025, 17:51
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про нібито атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. При цьому він пригрозив Україні ударами у відповідь.

У Москві заявили про атаку на резиденцію Путіна та пообіцяли нові удари по Україні

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

За словами Лаврова, якого цитують російські пропагандисти, у ніч на 29 грудня Збройні сили України нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області РФ. 

Глава МЗС РФ повідомив про нібито знищення 91 безпілотника. Разом з тим, пригрозив, що "безрозсудні дії України" матимуть наслідки. Лавров стверджує, що "об’єкти для ударів уже визначені, як і час їх нанесення".

Окрім того, російський міністр наголосив, що після цього РФ перегляне свою переговорну позицію – "з урахуванням остаточного переходу київського режиму до політики державного тероризму". Однак, за його словами, виходити з переговорів Москва не планує. 

Як повідомляв портал "Коментарі", у контексті переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні президент Володимир Зеленський виступає за припинення бойових дій та утримання військ обох сторін на існуючих позиціях, одночасно продовжуючи дипломатичні консультації. Обговорюються й інші варіанти розвитку подій, включно з потенційним відходом російських військ із певних територій або створенням буферних зон. Всі зміни кордонів вимагатимуть проведення референдуму, заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Видання "Коментарі" також наводило думку голови комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександра Мережка. За його словами, переговори президентів Україна та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа у Флориді нічого суттєво не змінили. 



