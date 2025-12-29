logo

В Москве заявили об атаке на резиденцию Путина и пообещали новые удары по Украине
НОВОСТИ

В Москве заявили об атаке на резиденцию Путина и пообещали новые удары по Украине

Лавров угрожает новыми ударами по Украине, утверждает, что объекты уже определены

29 декабря 2025, 17:51
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил о якобы атаке на резиденцию диктатора Владимира Путина. При этом он пригрозил Украине ответными ударами.

В Москве заявили об атаке на резиденцию Путина и пообещали новые удары по Украине

Глава МЗС РФ Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

По словам Лаврова, цитируемого российскими пропагандистами, в ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины якобы пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области РФ.

Глава МИД РФ сообщил о якобы уничтожении 91 беспилотника. Вместе с тем, пригрозил, что "безрассудные действия Украины" будут иметь последствия. Лавров утверждает, что "объекты для ударов уже определены, как и время их нанесения".

Кроме того, российский министр подчеркнул, что после этого РФ пересмотрит свою переговорную позицию – "с учетом окончательного перехода киевского режима в политику государственного терроризма". Однако, по его словам, выходить из переговоров Москва не планирует.

Как сообщал портал "Комментарии", в контексте переговоров по мирному урегулированию войны в Украине президент Владимир Зеленский выступает за прекращение боевых действий и удержание войск обеих сторон на существующих позициях, одновременно продолжая дипломатические консультации. Обсуждаются и другие варианты развития событий, включая потенциальный уход российских войск с определенных территорий или создание буферных зон. Все изменения границ потребуют проведения референдума, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

Издание "Комментарии" также приводило мнение председателя комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александра Мережко. По его словам, переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа во Флориде ничего не изменили.



