Закінчення війни в Україні: оприлюднено несподіваний сценарій припинення війни

У контексті переговорів щодо мирного врегулювання війни в Україні президент Володимир Зеленський виступає за припинення бойових дій та утримання військ обох сторін на існуючих позиціях, одночасно продовжуючи дипломатичні консультації. Обговорюються й інші варіанти розвитку подій, включно з потенційним відходом російських військ із певних територій або створенням буферних зон. Всі зміни кордонів вимагатимуть проведення референдуму, заявив радник Офісу президента Михайло Подоляк.

Фото: з відкритих джерел

"Можна обговорювати в рамках переговорного процесу будь-які сценарії. Але президент поки що фіксує чітку позицію: є сценарій номер один — стоїмо там, де стоїмо. Це тимчасово окуповані території, лінія розмежування, ну і далі моніторингові місії — хтось має контролювати, щоб не було порушень і так далі. Це оптимальний сценарій для "зморозки" війни і виходу з гарячої фази. Далі — тяжкі переговори на певний час", — зазначив Подоляк.

Інші варіанти передбачають можливий відхід Росії з частини територій, наприклад із південних областей України. Однак радник ОП підкреслив, що головною перешкодою є небажання Москви поступатися:

"Росія просто — вона ж не хоче нікуди виходити. Президент готовий все обговорювати, це очевидно. Але як тільки ви говорите, що ми готові це обговорювати, Росія каже: "Ні, ми хочемо все". Тобто за рахунок обговорення сценаріїв президент України в рамках переговорного процесу показує, що Росія не прийме жодного варіанту, поки не відчує тиску. Але ми готові обговорювати", — пояснив Подоляк.

Він наголосив, що наразі конкретної формули припинення війни немає, проте Зеленський наполягає на двох ключових моментах:

"Перше: для нас є оптимальним — це зупинились і стоїмо там, де стоїмо. Лінія розмежування, фіксація, відведення тяжкої зброї. Але це все тактично треба проговорювати, якщо така формула буде прийнята. І безумовно, там має хтось стояти між суб’єктами і нами. Інша формула — я навіть не розумію іншу формулу. Якою вона є? Маємо щось віддати Росії і зафіксувати за ними? Ну на це ніхто не піде. Але в будь-якому випадку, якщо територіальні питання будуть стосуватись буферних зон, всього іншого — це тільки обговорюється — якщо сценарії будуть такими, то тоді — це референдум", — підсумував радник президента.

