Окончание войны в Украине: обнародован неожиданный сценарий прекращения войны

В контексте переговоров по мирному урегулированию войны в Украине президент Владимир Зеленский выступает за прекращение боевых действий и удержание войск обеих сторон на существующих позициях, одновременно продолжая дипломатические консультации. Обсуждаются и другие варианты развития событий, включая потенциальный уход российских войск с определенных территорий или создание буферных зон. Все изменения границ потребуют проведения референдума, заявил советник Офиса президента Михаил Подоляк.

"Можно обсуждать в рамках переговорного процесса любые сценарии. Но президент пока фиксирует четкую позицию: есть сценарий номер один – стоим там, где стоим. Это временно оккупированные территории, линия разграничения, ну и дальше мониторинговые миссии – кто-то должен контролировать, чтобы не было нарушений и так далее. Это оптимальный сценарий для "сморозки" войны и выхода из горячей фазы. Далее — тяжелые переговоры на время", — отметил Подоляк.

Другие варианты предполагают возможный уход России из части территорий, например, из южных областей Украины. Однако советник ОП подчеркнул, что главным препятствием является нежелание Москвы уступать:

"Россия просто – она же не хочет никуда выходить. Президент готов все обсуждать, это очевидно. Но как только вы говорите, что мы готовы это обсуждать, Россия говорит: "Нет, мы хотим все". То есть, за счет обсуждения сценариев президент Украины в рамках переговорного процесса показывает, что Россия не примет ни одного варианта, пока не почувствует давление. Но мы готовы обсуждать", – объяснил Подоляк.

Он подчеркнул, что пока конкретной формулы прекращения войны нет, однако Зеленский настаивает на двух ключевых моментах:

"Первое: для нас оптимально — это остановились и стоим там, где стоим. Линия разграничения, фиксация, отвод тяжелого оружия. Но это все тактически нужно говорить, если такая формула будет принята. И, безусловно, там должен кто-то стоять между субъектами и нами. Другая формула – я даже не понимаю другую формулу. Какая она есть? Должны что-то отдать России и зафиксировать за ними? Ну, на это никто не пойдет. Но в любом случае, если территориальные вопросы будут касаться буферных зон, остальное — это только обсуждается — если сценарии будут такими, то тогда это референдум", — подытожил советник президента.

