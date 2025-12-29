До фіналу ще далеко: у Польщі виступили з тривожною заявою про переговори щодо України

Мирні переговори щодо України ще далекі від завершення, попри включення США до гарантій безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці в соціальній мережі X. За його словами, після зустрічей з європейськими лідерами стало зрозуміло, що, попри участь Сполучених Штатів у гарантіях безпеки, Україна та Захід можуть програти це протистояння, якщо Росія зуміє посварити їх і нав'язати свої умови миру.

"Після нічних переговорів із європейськими лідерами можу сказати одне: якщо Росії вдасться нас посварити і диктувати свої умови, Захід і Україна програють цю боротьбу. Декларація про участь США в гарантіях безпеки — це вже успіх, але переговори ще далекі від фіналу", — написав Туск.

Також варто зазначити, що в останні дні між прем'єр-міністром Туском і президентом Польщі Каролем Навроцьким виник серйозний конфлікт. Причиною суперечки стали заяви Навроцького про "загрозу з боку Заходу". Під час публічного виступу президент зазначив, що Польща є "національною спільнотою, відкритою до Заходу, але готовою захищати свої західні кордони". Це викликало критику, оскільки виникли припущення, що Навроцький змішав поняття "західний" і "східний" в контексті національної безпеки Польщі.

