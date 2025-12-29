logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією До фіналу ще далеко: у Польщі виступили з тривожною заявою про переговори щодо України
commentss НОВИНИ Всі новини

До фіналу ще далеко: у Польщі виступили з тривожною заявою про переговори щодо України

Прем'єр Польщі застеріг, що Україна і Захід можуть програти, "якщо Росія нас посварить"

29 грудня 2025, 15:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Мирні переговори щодо України ще далекі від завершення, попри включення США до гарантій безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск на своїй сторінці в соціальній мережі X. За його словами, після зустрічей з європейськими лідерами стало зрозуміло, що, попри участь Сполучених Штатів у гарантіях безпеки, Україна та Захід можуть програти це протистояння, якщо Росія зуміє посварити їх і нав'язати свої умови миру.

До фіналу ще далеко: у Польщі виступили з тривожною заявою про переговори щодо України

Фото: з відкритих джерел

"Після нічних переговорів із європейськими лідерами можу сказати одне: якщо Росії вдасться нас посварити і диктувати свої умови, Захід і Україна програють цю боротьбу. Декларація про участь США в гарантіях безпеки — це вже успіх, але переговори ще далекі від фіналу", — написав Туск. 

Також варто зазначити, що в останні дні між прем'єр-міністром Туском і президентом Польщі Каролем Навроцьким виник серйозний конфлікт. Причиною суперечки стали заяви Навроцького про "загрозу з боку Заходу". Під час публічного виступу президент зазначив, що Польща є "національною спільнотою, відкритою до Заходу, але готовою захищати свої західні кордони". Це викликало критику, оскільки виникли припущення, що Навроцький змішав поняття "західний" і "східний" в контексті національної безпеки Польщі.

Як вже писали "Коментарі", в медіа з'явилася інформація, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний планує залишити свою посаду на початку січня. Однак, за словами представників Залужного, ця інформація не відповідає дійсності.Медіа-радниця Залужного Оксана Тороп у коментарі для "Української правди" спростувала чутки про можливе звільнення посла. Вона зазначила, що "як завжди, анонімні джерела стверджують, що вони знають всі плани Залужного". Проте, за її словами, "нічого не змінилося", і Залужний продовжує свою роботу на посаді посла України у Великій Британії.



