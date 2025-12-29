У Залужного розставили всі крапки над "і" щодо його звільнення з посади: деталі

В медіа з'явилася інформація, що посол України у Великій Британії Валерій Залужний планує залишити свою посаду на початку січня. Однак, за словами представників Залужного, ця інформація не відповідає дійсності.

Фото: з відкритих джерел

Медіа-радниця Залужного Оксана Тороп у коментарі для "Української правди" спростувала чутки про можливе звільнення посла. Вона зазначила, що "як завжди, анонімні джерела стверджують, що вони знають всі плани Залужного". Проте, за її словами, "нічого не змінилося", і Залужний продовжує свою роботу на посаді посла України у Великій Британії.

Тороп також уточнила, що Залужний не має наміру залишати дипломатичну посаду на початку нового року.

Раніше деякі ЗМІ, зокрема Radio NV, з посиланням на чотири джерела в політичних та дипломатичних колах, повідомили, що Залужний може покинути свою посаду вже в січні. Джерела стверджували, що дипломат обговорив своє можливе звільнення з президентом Володимиром Зеленським під час останнього візиту до Києва. Згідно з інформацією від співрозмовників, обговорювались різні варіанти для Залужного, зокрема посади прем'єр-міністра чи голови Офісу президента, але сам дипломат нібито не виявив зацікавленості в цих пропозиціях на той момент.

Залужний обіймає посаду посла України у Великій Британії з 2020 року і продовжує активно працювати над підтримкою двосторонніх відносин між Україною та Великою Британією, зокрема в контексті війни з Росією.

Портал "Коментарі" раніше писав, що кількість українців, які планують повернутися на Батьківщину, поступово зменшується, і на сьогодні лише третина тих, хто виїхав, заявляє про готовність повернутися після завершення війни. Про це повідомив керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в коментарі для "РБК-Україна".