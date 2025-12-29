Чи повернуться українці додому після війни: озвучено приголомшливий прогноз

Кількість українців, які планують повернутися на Батьківщину, поступово зменшується, і на сьогодні лише третина тих, хто виїхав, заявляє про готовність повернутися після завершення війни. Про це повідомив керівник Соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович в коментарі для "РБК-Україна". Згідно з його словами, раніше частка таких людей була значно більшою і досягала двох третин або навіть більше. Однак, за останні роки, кількість бажаючих повернутися значно зменшилась.

Фото: з відкритих джерел

"Якщо раніше дві третини людей мріяли повернутися, то тепер лише третина виявляє бажання це зробити", — зазначив Антипович.

Він додав, що навіть серед цієї групи лише 10% людей дійсно налаштовані на повернення, але лише після завершення війни. Решта знаходяться в роздумах або не зовсім впевнені у своєму рішенні. За його словами, реальне повернення буде дуже обмеженим.

Експерт підкреслив, що для багатьох українців, які виїхали з тимчасово окупованих або сильно пошкоджених міст, таких як Маріуполь, повертатися немає сенсу. Багато з них зараз живуть в Європі, наприклад, у Німеччині, де вони адаптуються до нового життя. Але повернення з Німеччини назад в Україну, на нове місце, де немає житла, роботи чи належної інфраструктури, здається малоймовірним. Це питання справді проблематичне, і масового повернення, за словами Антиповича, не буде.

Замість цього, на думку експертів, Україну очікує серйозна демографічна криза.

"Ми побачимо великі проблеми з народжуваністю та відсутністю робочої сили, а також старінням населення", — зазначив Олексій Антипович.

Такі зміни можуть серйозно вплинути на економіку країни в майбутньому.

Крім того, згідно з інфляційним звітом Національного банку України, масового повернення українців не варто очікувати до 2027 року. За прогнозами, цей процес буде відбуватися дуже повільно, з приблизно 100 тисячами осіб на рік. Тривала безпекова нестабільність, а також економічні труднощі можуть стати стримуючими факторами для багатьох мігрантів, навіть після завершення активних бойових дій.

Фактори, які впливатимуть на процес повернення, включають не тільки стан безпеки в Україні, а й економічне відновлення та умови життя українців у Європі. Навіть після закінчення активної фази війни, ризики залишатимуться високими, що буде стримувати людей від повернення до країни.

