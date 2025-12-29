Вернутся ли украинцы домой после войны: озвучен потрясающий прогноз

Количество украинцев, которые планируют вернуться на Родину, постепенно уменьшается, и на сегодняшний день лишь треть выехавших заявляет о готовности вернуться после завершения войны. Об этом сообщил руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в комментарии "РБК-Украина". Согласно его словам, ранее доля таких людей была значительно больше и достигала двух третей или даже больше. Однако за последние годы количество желающих вернуться значительно уменьшилось.

Фото: из открытых источников

"Если раньше две трети людей мечтали вернуться, то теперь только треть изъявляет желание это сделать", — отметил Антипович.

Он добавил, что даже среди этой группы только 10% людей действительно настроены на возвращение, но только после войны. Остальные находятся в раздумьях или не совсем уверены в своем решении. По его словам, реальный возврат будет очень ограничен.

Эксперт подчеркнул, что для многих украинцев, уехавших из временно оккупированных или сильно поврежденных городов, таких как Мариуполь, возвращаться нет смысла. Многие сейчас живут в Европе, например, в Германии, где они адаптируются к новой жизни. Но возвращение из Германии обратно в Украину, на новое место, где нет жилья, работы или должной инфраструктуры, кажется маловероятным. Этот вопрос действительно проблематичный, и массового возвращения, по словам Антиповича, не будет.

Вместо этого, по мнению экспертов, Украину ожидает серьезный демографический кризис.

"Мы увидим большие проблемы с рождаемостью и отсутствием рабочей силы, а также старением населения", — отметил Алексей Антипович.

Такие изменения могут оказать серьезное влияние на экономику страны в будущем.

Кроме того, согласно инфляционному отчету Национального банка Украины, массового возвращения украинцев не следует ожидать до 2027 года. По прогнозам, этот процесс будет происходить очень медленно, с примерно 100 тысяч человек в год. Продолжительная нестабильность безопасности, а также экономические трудности могут стать сдерживающими факторами для многих мигрантов, даже после завершения активных боевых действий.

Факторы, которые будут влиять на процесс возвращения, включают не только безопасность в Украине, но и экономическое восстановление и условия жизни украинцев в Европе. Даже после окончания активной фазы войны риски будут оставаться высокими, что будет сдерживать людей от возвращения в страну.

Портал "Комментарии" уже писал , что после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что несколько вопросов остаются нерешенными. В частности, связанные с Донбассом территории и возможное прекращение огня, чтобы провести референдум по предстоящему мирному соглашению.