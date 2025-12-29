Путін на весь світ розтоптав Трампа: розкрито справжній план Кремля щодо України

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що кілька питань залишаються невирішеними. Зокрема, пов'язані з Донбасом території та можливе припинення вогню, щоб провести референдум щодо майбутньої мирної угоди. Український лідер заявив, що сторони майже узгодили 20-пунктовий мирний план та документ між США, Україною та Європою щодо гарантій безпеки, йдеться у звіті американського Інституту з вивчення війни (ISW).

Фото: з відкритих джерел

Аналітики зауважують, що Трамп зателефонував диктатору Росії Володимиру Путіну перед зустріччю із Зеленським, а помічник “фюрера” Юрій Ушаков повідомив, що лідери обговорили робочі групи, одна з яких буде зосереджена на питаннях безпеки, а інша — на економічних питаннях.

Однак в ISW продовжують вважати, що нещодавні заяви з Москви суперечать кільком позиціям, які Трамп представив як основу для припинення війни.

“Кремль неодноразово відхиляв гарантії безпеки для України, що надаються Європою. Кремлівські чиновники також закликали до будь-якої майбутньої мирної угоди, яка б відповідала вимогам Росії щодо припинення розширення НАТО та скорочення своїх кордонів”, — йдеться у звіті.

Американські фахівці наголошують, що заяви Кремля свідчать, що цілі РФ в Україні виходять за межі територіальних вимог, як-от захоплення Донецької області. Саме тому, акцентують в ISW, мирна угода, яка не враховує вимоги Росії до НАТО та Заходу за межами України, не задовольнить Москву і не приведе до тривалого миру, який може нормалізувати російсько-європейські або російсько-американські відносини.

Водночас Путін та військове командування країни-агресорки надалі перебільшує тактичні деталі, щоб створити помилкове враження про те, що українська оборона — на межі краху. Напередодні зустрічі Трампа із Зеленським “фюрер” зустрівся з керівництвом Генштабу. Аналітики припускають, що метою було вплинути на перебіг переговорів Києва і Вашингтона.

Зокрема, начальник Генштабу Валерій Герасимов доповів Путіну, що нібито їхні війська продовжують виконувати бойові завдання з метою захоплення Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Він також відзвітував про начебто захоплення населених пунктів на Покровському напрямку, зокрема, Мирнограда, та Гуляйполя у Запорізькій області.

Як вже писали "Коментарі", Україна прагне отримати від Росії фінансові відшкодування за шкоду, завдану повномасштабною війною. Однак, у США зокрема, більше схиляються до терміну "компенсація" замість "репарації". Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу, зазначивши, що в США поняття репарацій може викликати негативні асоціації.