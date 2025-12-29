США придумали, як позбавити Путіна покарання за злочини в Україні: озвучено вражаючий задум

Україна прагне отримати від Росії фінансові відшкодування за шкоду, завдану повномасштабною війною. Однак, у США зокрема, більше схиляються до терміну "компенсація" замість "репарації". Про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час онлайн-брифінгу, зазначивши, що в США поняття репарацій може викликати негативні асоціації.

Фото: з відкритих джерел

Президент України підкреслив важливість отримання фінансів для відновлення країни, заявивши, що хоча американці використовують термін "компенсація", для України це все одно є критично важливим ресурсом для відбудови. Зеленський також наголосив на тому, що Європейський Союз уже вирішив питання щодо репараційних кредитів, враховуючи, що значна частина заморожених російських активів зберігається в країнах ЄС.

"Я радий, що країни ЄС підтримали нашу позицію щодо цього. Перше фінансування — 100 мільярдів євро — буде надано у найближчі два роки. Ми отримаємо кошти рівними частинами, і в разі миру ці гроші будуть направлені на відновлення країни. Якщо ж війна триватиме, ці кошти використовуватимуться для забезпечення оборони", — пояснив Зеленський.

Згідно з домовленістю з Євросоюзом, заморожені російські суверенні активи залишаються заблокованими безстроково. Для покриття фінансових потреб України у 2026-2027 роках ЄС погодився виділити позику в розмірі 90 мільярдів євро. Однак ці кошти не будуть безпосередньо витягнуті з заморожених активів, а будуть залучені через запозичення на ринках капіталу за підтримки бюджетних резервів ЄС.

Зеленський підкреслив, що це не лише важливий крок для економічного відновлення України, а й необхідність для продовження боротьби з агресором, якщо війна не припиниться. За його словами, міжнародна підтримка, зокрема через фінансову допомогу, є ключовою для стабільності та відновлення української економіки в умовах війни.

