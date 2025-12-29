Які гарантії готовий надати Трамп Україні: розкрито вкрай несподівані деталі

28 грудня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом США Дональдом Трампом у Флориді, під час якої обговорили низку важливих питань для обох країн. Під час онлайн-брифінгу в WhatsApp Зеленський поділився головними результатами цієї зустрічі.

Фото: з відкритих джерел

Одним із ключових моментів була підтверджена підтримка Сполученими Штатами гарантій безпеки для України. Зеленський підкреслив, що ці гарантії будуть проголосовані та підтримані в Конгресі США. За його словами, це надзвичайно сильна домовленість, яка створює додаткові гарантії для стабільності та безпеки України в майбутньому.

Президент України також зазначив, що було обговорено Prosperity Package — економічний пакет підтримки України після завершення війни. Цей пакет передбачає не лише допомогу для відновлення країни, але й створення сприятливих умов для залучення американського бізнесу в Україну. Крім того, обговорювалась розробка угоди про вільну торгівлю між Україною та США, що стане важливим кроком для економічного розвитку обох країн.

"Ми проговорили пакет підтримки, який включає спеціальні умови для відновлення України, а також створення умов для розвитку економіки країни після війни", — підкреслив Зеленський.

Зеленський також зауважив, що Україна максимально наблизилась до виконання 20-пунктного плану щодо завершення війни та встановлення миру, що є важливим етапом у дипломатичних зусиллях країни.

Ще однією важливою темою було підтвердження підтримки України від країн, що входять до Коаліції охочих, таких як Канада, Японія та інші союзники. Зеленський висловив надію, що ці країни нададуть гарантії безпеки Україні, а також візьмуть участь у відновленні країни після війни.

Крім того, президент України підкреслив важливість юридичних підтверджень цих гарантій. Він зазначив, що якщо гарантії безпеки будуть підтримані Конгресом США та іншими міжнародними партнерами, Україна може бути впевнена в їхній дієвості та ефективності.

"Якщо ці гарантії будуть підтримані в юридичному полі, то я вірю, що вони будуть працювати і дійсно забезпечать безпеку нашої країни", — сказав Зеленський.

