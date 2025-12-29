Какие гарантии готов предоставить Трамп Украине: раскрыты крайне неожиданные детали

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом во Флориде, в ходе которой обсудили ряд важных вопросов для обеих стран. В ходе онлайн-брифинга в WhatsApp Зеленский поделился главными результатами этой встречи.

Одним из ключевых моментов подтверждена поддержка Соединенными Штатами гарантий безопасности для Украины. Зеленский подчеркнул, что эти гарантии будут проголосованы и поддержаны в Конгрессе США. По его словам, это очень сильная договоренность, которая создает дополнительные гарантии для стабильности и безопасности Украины в будущем.

Президент Украины также отметил, что был обсужден Prosperity Package — экономический пакет поддержки Украины после завершения войны. Этот пакет предусматривает не только помощь в восстановлении страны, но и создание благоприятных условий для привлечения американского бизнеса в Украину. Кроме того, обсуждалась разработка соглашения о свободной торговле между Украиной и США, что станет важнейшим шагом для экономического развития обеих стран.

"Мы проговорили пакет поддержки, включающий специальные условия для восстановления Украины, а также создание условий для развития экономики страны после войны", — подчеркнул Зеленский.

Зеленский также отметил, что Украина максимально приблизилась к выполнению 20-пунктного плана по завершению войны и установлению мира, что является важным этапом в дипломатических усилиях страны.

Еще одной важной темой было подтверждение поддержки Украины от стран, входящих в Коалицию желающих, таких как Канада, Япония и другие союзники. Зеленский выразил надежду, что эти страны предоставят гарантии безопасности Украине, а также примут участие в восстановлении после войны.

Кроме того, президент подчеркнул важность юридических подтверждений этих гарантий. Он отметил, что если гарантии безопасности будут поддержаны Конгрессом США и другими международными партнерами, Украина может быть уверена в их эффективности и действенности.

"Если эти гарантии будут поддержаны в юридическом поле, то я верю, что они будут работать и действительно обеспечат безопасность нашей страны", — сказал Зеленский.

