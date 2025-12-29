logo_ukra

BTC/USD

87699

ETH/USD

2963.01

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Путін готує новий похід на Київ: озвучено страшний прогноз стосовно миру в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Путін готує новий похід на Київ: озвучено страшний прогноз стосовно миру в Україні

Росія не готується до переговорів, а планує вести війну протягом наступного року, зазначив Євген Дикий

29 грудня 2025, 11:50
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Ветеран АТО та військовий оглядач Євген Дикий заявив, що російський диктатор Володимир Путін не планує мир, а навпаки, готується продовжувати війну і захоплення українських територій у 2026 році. За його словами, Путін не має реального уявлення про ситуацію в країні, оскільки не використовує інтернет і отримує всю інформацію через письмові звіти та усні доповіді від чиновників, які бояться передавати погані новини. В результаті, російський лідер отримує багато хибної інформації, зокрема щодо "захоплених" українських населених пунктів.

Путін готує новий похід на Київ: озвучено страшний прогноз стосовно миру в Україні

Фото: з відкритих джерел

"Я не здивуюся, якщо Путін вже серйозно планує, як навесні знову піде на Київ", заявив Дикий в ефірі Radio NV.

На його думку, у Путіна є плани на весь наступний рік, і вони включають активні військові дії. Він зазначив, що президент РФ не має потреби в мирних переговорах, адже розраховує на продовження війни. Вже зараз у нього є план мобілізації на 2026 рік, а бюджет країни побудований з урахуванням повного року війни.

"Він збирається весь рік наступати, захоплювати території і, по можливості, добити нас повністю", — додав Дикий.

За його словами, в самий час Путін, ймовірно, буде говорити Трампу лише те, що йому приємно чути. Політолог також висловив думку, що навіть якщо Росії не вдасться мобілізувати достатньо сил, і економіка Росії дасть тріщину, Україні все одно слід бути готовою до тривалого конфлікту.

Один із головних факторів, який Україна повинна використовувати для перемоги, за словами Дикого, — це далекобійні удари по території Росії. Він підкреслив, що атаки на ворожі нафтові переробні заводи (НПЗ) стали важливим козирем, що може змінити хід війни. Ці удари серйозно впливають на економіку Росії, а також на її логістику, що в свою чергу може змусити Кремль сісти за стіл переговорів.

Як вже писали "Коментарі", після чергової атаки Росії на енергетичну інфраструктуру України найскладніша ситуація склалася у Броварах та Вишгороді через серйозне пошкодження підстанції Укренерго. Народний депутат фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк повідомив, що наразі основні зусилля спрямовані на стабілізацію ситуації, а не на повне відновлення, яке, ймовірно, займе набагато більше часу.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини