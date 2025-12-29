Путин готовит новый поход на Киев: озвучен страшный прогноз мира в Украине

Ветеран АТО и военный обозреватель Евгений Дикий заявил, что российский диктатор Владимир Путин не планирует мир, а наоборот, готовится продолжать войну и захват украинских территорий в 2026 году. По его словам, у Путина нет реального представления о ситуации в стране, поскольку не использует интернет и получает всю информацию через письменные отчеты и устные доклады от чиновников, которые боятся передавать плохие новости. В результате, российский лидер получает много ложной информации, в частности, относительно "восторженных" украинских населенных пунктов.

Фото: из открытых источников

"Я не удивлюсь, если Путин уже серьезно планирует, как весной снова уйдет в Киев", заявил Дикий в эфире Radio NV.

По его мнению, у Путина есть планы на весь следующий год, и они включают в себя активные военные действия. Он отметил, что у президента РФ нет нужды в мирных переговорах, ведь рассчитывает на продолжение войны. Уже сейчас у него план мобилизации на 2026 год, а бюджет страны построен с учетом полного года войны.

"Он собирается весь год наступать, захватывать территории и, по возможности, добить нас полностью", — добавил Дикий.



По его словам, в самое время Путин, вероятно, будет говорить Трампу только о том, что ему приятно слышать. Политолог также выразил мнение, что даже если России не удастся мобилизовать достаточно сил и экономика России даст трещину, Украине все равно следует быть готовой к длительному конфликту.

Один из главных факторов, который Украина должна использовать для победы, по словам Дикого, это дальнобойные удары по территории России. Он подчеркнул, что атаки на вражеские нефтяные перерабатывающие заводы стали важным козырем, что может изменить ход войны. Эти удары оказывают серьезное влияние на экономику России, а также на ее логистику, что в свою очередь может заставить Кремль сесть за стол переговоров.

