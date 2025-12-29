США придумали, как лишить Путина наказание за преступления в Украине: озвучена впечатляющая затея

Украина стремится получить от России финансовые возмещения за ущерб, причиненный полномасштабной войной. Однако, в США, в частности, больше склоняются к термину "компенсация" вместо "репарации". Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга, отметив, что в США понятие репараций может вызвать негативные ассоциации.

Фото: из открытых источников

Президент Украины подчеркнул важность получения финансов для восстановления страны, заявив, что хотя американцы используют термин "компенсация", для Украины это все равно является критически важным ресурсом для восстановления. Зеленский также отметил, что Европейский Союз уже решил вопрос о репарационных кредитах, учитывая, что значительная часть замороженных российских активов сохраняется в странах ЕС.

"Я рад, что страны ЕС поддержали нашу позицию по этому поводу. Первое финансирование — 100 миллиардов евро — будет предоставлено в ближайшие два года. Мы получим средства равными частями, и в случае мира эти деньги будут направлены на восстановление страны. Если же война будет продолжаться, эти средства будут использоваться для обеспечения обороны", — пояснил Зеленский.

Согласно договоренности с Евросоюзом, замороженные российские суверенные активы остаются заблокированными бессрочно. Для покрытия финансовых потребностей Украины в 2026-2027 годах ЕС согласился выделить ссуду в размере 90 миллиардов евро. Однако эти средства не будут напрямую извлечены из замороженных активов, а будут привлечены из-за заимствования на рынках капитала при поддержке бюджетных резервов ЕС.

Зеленский подчеркнул, что это не только важный шаг для экономического восстановления Украины, но и необходимость продолжения борьбы с агрессором, если война не прекратится. По его словам, международная поддержка, в частности через финансовую помощь, является ключевой для стабильности и восстановления украинской экономики в условиях войны.

Портал "Комментарии" ранее писал , что 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом США Дональдом Трампом во Флориде, в ходе которой обсудили ряд важных вопросов для обеих стран. В ходе онлайн-брифинга в WhatsApp Зеленский поделился главными результатами этой встречи.