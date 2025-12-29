Путин на весь мир растоптал Трампа: раскрыт настоящий план Кремля по Украине

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что несколько вопросов остаются нерешенными. В частности, связанные с Донбассом территории и возможное прекращение огня, чтобы провести референдум по предстоящему мирному соглашению. Украинский лидер заявил, что стороны почти согласовали 20-точечный мирный план и документ между США, Украиной и Европой о гарантиях безопасности, говорится в отчете американского Института по изучению войны (ISW).

Фото: из открытых источников

Аналитики отмечают, что Трамп позвонил диктатору России Владимиру Путину перед встречей с Зеленским, а помощник "фюрера" Юрий Ушаков сообщил, что лидеры обсудили рабочие группы, одна из которых будет сосредоточена на вопросах безопасности, а другая — на экономических вопросах.

Однако в ISW продолжают считать, что недавние заявления из Москвы противоречат нескольким позициям, которые Трамп представил в качестве основы для прекращения войны.

"Кремль неоднократно отклонял гарантии безопасности для Украины, предоставляемые Европой. Кремлевские чиновники также призывали к любому будущему мирному соглашению, которое бы отвечало требованиям России по прекращению расширения НАТО и сокращению своих границ", — говорится в отчете.

Американские специалисты отмечают, что заявления Кремля свидетельствуют, что цели РФ в Украине выходят за пределы территориальных требований, таких как захват Донецкой области. Именно поэтому, акцентируют в ISW, мирное соглашение, не учитывающее требования России к НАТО и Западу за пределами Украины, не удовлетворит Москву и не приведет к продолжительному миру, который может нормализовать российско-европейские или российско-американские отношения.

В то же время, Путин и военное командование страны-агрессорки в дальнейшем преувеличивают тактические детали, чтобы создать ошибочное впечатление о том, что украинская оборона — на грани краха. В преддверии встречи Трампа с Зеленским "фюрер" встретился с руководством Генштаба. Аналитики предполагают, что целью было повлиять на переговоры Киева и Вашингтона.

В частности начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что якобы их войска продолжают выполнять боевые задачи с целью захвата Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Он также отчитался о якобы захвате населенных пунктов на Покровском направлении, в частности, Мирнограда и Гуляйполя в Запорожской области.

Как уже писали "Комментарии", Украина стремится получить от России финансовые возмещения за ущерб, причиненный полномасштабной войной. Однако, в США, в частности, больше склоняются к термину "компенсация" вместо "репарации". Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время онлайн-брифинга, отметив, что в США понятие репараций может вызвать негативные ассоциации.