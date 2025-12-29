logo

У Залужного расставили все точки над "i" по его освобождению от должности: детали
У Залужного расставили все точки над "и" по его освобождению от должности: детали

Залужный и в дальнейшем представляет интересы Украины в должности посла в Великобритании

29 декабря 2025, 14:50
Автор:
Клименко Елена

В медиа появилась информация, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный планирует покинуть свой пост в начале января. Однако, по словам представителей Залужного, данная информация не соответствует действительности.

У Залужного расставили все точки над "и" по его освобождению от должности: детали

Медиа-советник Залужного Оксана Торо в комментарии для "Украинской правды" опровергла слухи о возможном увольнении посла. Она отметила, что "как всегда анонимные источники утверждают, что они знают все планы Залужного". Однако, по ее словам, "ничего не изменилось", и Залужный продолжает свою работу в должности посла Украины в Великобритании.

Тороп также уточнила, что Залужный не намерен покидать дипломатическую должность в начале нового года.

Ранее некоторые СМИ, в частности Radio NV, со ссылкой на четыре источника в политических и дипломатических кругах, сообщили, что Залужный может покинуть свой пост уже в январе. Источники утверждали, что дипломат обсудил свое возможное увольнение с президентом Владимиром Зеленским во время последнего визита в Киев. Согласно информации от собеседников, обсуждались разные варианты для Залужного, в частности, должности премьер-министра или главы Офиса президента, но сам дипломат якобы не проявил заинтересованности в этих предложениях на тот момент.

Залужный занимает должность посла Украины в Великобритании с 2020 года и продолжает активно работать над поддержкой двусторонних отношений между Украиной и Великобританией, в частности, в контексте войны с Россией.

Портал "Комментарии" ранее писал, что количество украинцев, которые планируют вернуться на Родину, постепенно уменьшается, и на сегодняшний день лишь треть уехавших заявляет о готовности вернуться после завершения войны. Об этом сообщил руководитель Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович в комментарии "РБК-Украина".



