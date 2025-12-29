До финала еще далеко: в Польше выступили с тревожным заявлением о переговорах по Украине

Мирные переговоры по Украине еще далеки от завершения, несмотря на включение США в гарантии безопасности. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на своей странице в социальной сети X. По его словам, после встреч с европейскими лидерами стало понятно, что несмотря на участие Соединенных Штатов в гарантиях безопасности, Украина и Запад могут проиграть это противостояние, если Россия сумеет поссорить их и навязать свои условия мира.

Фото: из открытых источников

"После ночных переговоров с европейскими лидерами могу сказать одно: если России удастся нас поссорить и диктовать свои условия, Запад и Украина проиграют эту борьбу. Декларация об участии США в гарантиях безопасности — это уже успех, но переговоры еще далеки от финала", — написал Туск.

Также следует отметить, что в последние дни между премьер-министром Туском и президентом Польши Каролем Навроцким возник серьезный конфликт. Причиной спора стали заявления Навроцкого об "угрозе со стороны Запада". Во время публичного выступления президент отметил, что Польша является "национальным сообществом, открытым к Западу, но готово защищать свои западные границы". Это вызвало критику, поскольку возникло предположение, что Навроцкий смешал понятия "западный" и "восточный" в контексте национальной безопасности Польши.

Как уже писали "Комментарии", в СМИ появилась информация, что посол Украины в Великобритании Валерий Залужный планирует покинуть свой пост в начале января. Однако, по словам представителей Залужного, данная информация не соответствует действительности. Медиа-советница Залужного Оксана Тороп в комментарии для "Украинской правды" опровергла слухи о возможном увольнении посла. Она отметила, что "как всегда анонимные источники утверждают, что они знают все планы Залужного". Однако, по ее словам, "ничего не изменилось", и Залужный продолжает свою работу в должности посла Украины в Великобритании.