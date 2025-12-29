Зеленський відповів на заяви Лаврова про напад на резиденцію Путіна

Зеленський прокоментував заяву Лаврова про напад на резиденцію Путіна. За його словами, Росія хоче підірвати прогрес між Україною та США в мирних переговорах.

Володимир Зеленський (фото з відкритих джерел)

"Чергова брехня російської федерації. Зрозуміло, що вчора у нас була зустріч з Трампом. І зрозуміло, що для "рускіх", якщо у нас з Америкою немає скандалу, а ми маємо прогрес, для них це провал. Тому що вони не хочуть закінчити цю війну. Спроможні закінчити її тільки через тиск на них. Ну, і шукали, я впевнений, в цьому, шукали причини. Я, чесно кажучи, вчора ще очікував якусь риторику. Бачите, вони йдуть далі",- сказав він.

Він попередив, що Росія готує ґрунт для удару по урядових будівлях в Києві. Він також закликав США відповідно реагувати на російські погрози.

"Зараз вони своєю заявою, що атакована була їх якась резиденція, просто готують, я впевнений, ґрунт для того, щоб нанести удари, напевно, по столиці і, напевно, по державних будівлях. Це вже у нас було в вересні, був ракетний удар по Кабінету Міністрів України, ви пам'ятаєте це. Тому треба бути зараз всім уважними, всім абсолютно. Може бути нанесений удар по столиці. Тим більше, що ця людина – якщо можна казати і називати це людиною – сказала про те, що вони будуть підбирати відповідні цілі, тобто погрожують. Я думаю, тут сьогодні, в принципі, Президенту Трампу, його команді, європейцям, я вважаю, треба включитися і відповідну провести роботу з людьми, про яких ще вчора говорили, що вони дуже хочуть закінчити війну", сказав український президент.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про нібито атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. При цьому він пригрозив Україні ударами у відповідь.

За словами Лаврова, якого цитують російські пропагандисти, у ніч на 29 грудня Збройні сили України нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області РФ. Глава МЗС РФ повідомив про нібито знищення 91 безпілотника. Разом з тим, пригрозив, що "безрозсудні дії України" матимуть наслідки. Лавров стверджує, що "об’єкти для ударів уже визначені, як і час їх нанесення".

