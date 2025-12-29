Зеленский ответил на заявления Лаврова о нападении на резиденцию Путина

Рубрики
Зеленский прокомментировал заявление Лаврова о нападении на резиденцию Путина. По его словам, Россия хочет взорвать прогресс между Украиной и США в мирных переговорах.
Владимир Зеленский (фото из открытых источников)
Он предупредил, что Россия готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве. Он также призвал США соответственно реагировать на российские угрозы.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил о якобы атаке на резиденцию диктатора Владимира Путина. При этом он пригрозил Украине ответными ударами.
По словам Лаврова, цитируемого российскими пропагандистами, в ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины якобы пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области РФ. Глава МИД РФ сообщил о якобы уничтожении 91 беспилотника. Вместе с тем, пригрозил, что "безрассудные действия Украины" будут иметь последствия. Лавров утверждает, что "объекты для ударов уже определены, как и время их нанесения".