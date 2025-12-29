Зеленский ответил на заявления Лаврова о нападении на резиденцию Путина

Зеленский прокомментировал заявление Лаврова о нападении на резиденцию Путина. По его словам, Россия хочет взорвать прогресс между Украиной и США в мирных переговорах.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

"Очередная ложь российской федерации. Понятно, что вчера у нас была встреча с Трампом. И понятно, что для русских, если у нас с Америкой нет скандала, а мы имеем прогресс, для них это провал. Потому что они не хотят окончить эту войну. Способны закончить ее только из-за давления на них. Ну, и искали, я уверен, в этом искали причины. Я, честно говоря, вчера еще ждал какой-то риторики. Видите ли, они идут дальше",- сказал он.

Он предупредил, что Россия готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве. Он также призвал США соответственно реагировать на российские угрозы.

"Сейчас они своим заявлением, что атакована была их какая-то резиденция, просто готовят, я уверен, почву для того, чтобы нанести удары, наверное, по столице и, наверное, по государственным зданиям. Это уже у нас было в сентябре, был ракетный удар по Кабинету Министров Украины, вы помните всем. Может быть сейчас . больше, что этот человек – если можно говорить и называть это человеком – сказал о том, что они будут подбирать соответствующие цели, то есть угрожают .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что глава российского МИД Сергей Лавров заявил о якобы атаке на резиденцию диктатора Владимира Путина. При этом он пригрозил Украине ответными ударами.

По словам Лаврова, цитируемого российскими пропагандистами, в ночь на 29 декабря Вооруженные силы Украины якобы пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области РФ. Глава МИД РФ сообщил о якобы уничтожении 91 беспилотника. Вместе с тем, пригрозил, что "безрассудные действия Украины" будут иметь последствия. Лавров утверждает, что "объекты для ударов уже определены, как и время их нанесения".

