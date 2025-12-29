Украина обратилась к миру из-за заявлений РФ о якобы атаке на резиденцию Путина

В украинском МИД отреагировали на новые заявления России о якобы "атаке" на резиденцию диктатора Владимира Путина.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: из открытых источников

Министр Андрей Сибига назвал это российскими манипуляциями, сфабрикованными только с одной целью: создать повод и фальшивое оправдание для дальнейших нападений России на Украину, а также для подрыва и препятствования мирному процессу. Об этом он написал в соцсетях.

По словам министра, такие манипуляции являются привычной тактикой РФ – обвинить другую сторону в том, что делаешь или планируешь сам.

"Во-первых, в этом году Россия уже нанесла удар по зданию украинского правительства. Во-вторых, Украина наносит удары только по законным военным целям на российской территории – в ответ на российские удары по Украине. В-третьих, Россия является агрессором, а Украина является страной, которая подверглась нападению и защищается в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Нельзя ставить знак равенства между агрессором и страной, которая защищается", — подчеркнул Сибига.

В украинском МИДе призвали мир осудить провокационные заявления России, направленные на подрыв конструктивного мирного процесса.

"Украина остается преданной мирным усилиям во главе с Соединенными Штатами при участии европейских партнеров", — добавил глава МИД.

Как сообщал портал "Комментарии", глава российского МИД Сергей Лавров заявил о якобы атаке на резиденцию диктатора Владимира Путина. При этом он пригрозил Украине ответными ударами. По словам Лаврова, в ночь на 29 декабря ВСУ якобы пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области РФ. Глава МИД РФ сообщил об уничтожении 91 беспилотника. Вместе с тем, пригрозил, что "безрассудные действия Украины" будут иметь последствия. Лавров утверждает, что "объекты для ударов уже определены, как и время их нанесения".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Лаврова о нападении на резиденцию Путина. По его словам, Россия хочет подорвать прогресс между Украиной и США в мирных переговорах. Президент предупредил, что Россия готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве. Он также призвал США соответственно реагировать на российские угрозы.