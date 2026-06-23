Україна збільшує дальність польоту дронів: експерти пояснили головну мету цього завдання

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Кравцев Сергей
Українські сили розгорнули масштабну операцію зі зриву російської логістики в районі Керченської протоки. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), остання серія ударів була спрямована на те, щоб позбавити окупаційних військ можливості стабільно постачати пальне та військові вантажі до Криму. Яке головне завдання для далекобійних дронів ЗСУ? Чи справді Україна перехопила ініціативу та стратегію у війні дронів? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.
Дрони ЗСУ. Фото: з відкритих джерел
Майор ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі Radio NV заявив, що Україна нарощує можливості своїх БПЛА, зокрема, дальність поразки. І одним із головних завдань для цього є ураження російського заводу з виробництва "Шахедів".
Він додав, що зростання результативності українських ударів уже помічають пересічні росіяни. І на тлі цього у Росії зростає, зокрема, критика влади.
Військовослужбовець 413 полку СБС "Рейд", експерт із озброєнь Іван Киричевський зазначив, що Сили оборони України перехопили ініціативу у війні безпілотників. Вони стали головним інструментом системного знищення логістики та артилерії росіян.
За словами експерта, безпілотники системно знищують ворожу логістику. Це суттєво обмежує росіянам використання артилерії, яка раніше вважалася сильною стороною окупаційної армії.
За словами Киричевського, завдяки роботі підрозділів Сил оборони, зокрема, полку "Рейд", важкий автотранспорт і навіть залізничні локомотиви окупантів планомірно знищуються на великій глибині від лінії фронту.
Як приклад, у середині листопада на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей українські бійці зірвали механізований штурм росіян. Вони успішно спалили рідкісні російські танки Т-80БВ, які мали специфічний захист та нагадували "дикобразів".
За неповні два роки існування полк "Рейд" вразив щонайменше 7000 ворожих цілей. За словами Киричевського, це і кількісно, і статусно перевершує досягнення розпіареного російського підрозділу "Рубікон".
Як зазначив Киричевський, перелом та накопичення позитивного ефекту у війні дронів є результатом системної роботи на всіх рівнях протягом останніх дев'яти місяців або навіть року. Головним чинником цього успіху є не так самі технології, як люди.
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