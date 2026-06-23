Україна збільшує дальність польоту дронів: експерти пояснили головну мету цього завдання

Українські сили розгорнули масштабну операцію зі зриву російської логістики в районі Керченської протоки. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), остання серія ударів була спрямована на те, щоб позбавити окупаційних військ можливості стабільно постачати пальне та військові вантажі до Криму. Яке головне завдання для далекобійних дронів ЗСУ? Чи справді Україна перехопила ініціативу та стратегію у війні дронів? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Дрони ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Зростання результативності українських ударів вже помічають пересічні росіяни

Майор ЗСУ Андрій Ткачук в ефірі Radio NV заявив, що Україна нарощує можливості своїх БПЛА, зокрема, дальність поразки. І одним із головних завдань для цього є ураження російського заводу з виробництва "Шахедів".

"Для нас є великою задачею Татарстан, де є Єлабуга, де виготовляються російські дрони. Там величезна кількість ППО, проте це не означає, що не потрібно намагатися досягати тих цілей. Наразі ми розуміємо, що є інші задачі. В нас є зараз необхідність працювати по нафтопереробці. Але очевидно, наші сили та засоби працюють і над напрямком Єлабуги. Але є питання в реалізації та спроможностях. Тому що це далеко і це складно", — сказав Ткачук.

Він додав, що зростання результативності українських ударів уже помічають пересічні росіяни. І на тлі цього у Росії зростає, зокрема, критика влади.

"Критика зростає, проблеми влади зростають в цьому напрямку. Я останнім часом дійсно соцмережі вивчав в цьому напрямку. Банально в Інстаграмі мільйон відео з наслідками ударів по Москві — купу ниття москвичів, в коментах там взагалі мед для вух. Тому насправді зростання дальності для нас — це вже є перевага й одна з оперативно-стратегічних цілей", — додав Ткачук.

Україна зараз демонструє успіхи

Військовослужбовець 413 полку СБС "Рейд", експерт із озброєнь Іван Киричевський зазначив, що Сили оборони України перехопили ініціативу у війні безпілотників. Вони стали головним інструментом системного знищення логістики та артилерії росіян.

За словами експерта, безпілотники системно знищують ворожу логістику. Це суттєво обмежує росіянам використання артилерії, яка раніше вважалася сильною стороною окупаційної армії.

"Ми перехопили у росіян не просто ініціативу у використанні дронів, а й стратегію, як сам по собі дрон перетворити на інструмент успіху на полі бою", — наголосив він.

За словами Киричевського, завдяки роботі підрозділів Сил оборони, зокрема, полку "Рейд", важкий автотранспорт і навіть залізничні локомотиви окупантів планомірно знищуються на великій глибині від лінії фронту.

Як приклад, у середині листопада на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей українські бійці зірвали механізований штурм росіян. Вони успішно спалили рідкісні російські танки Т-80БВ, які мали специфічний захист та нагадували "дикобразів".

За неповні два роки існування полк "Рейд" вразив щонайменше 7000 ворожих цілей. За словами Киричевського, це і кількісно, і статусно перевершує досягнення розпіареного російського підрозділу "Рубікон".

Як зазначив Киричевський, перелом та накопичення позитивного ефекту у війні дронів є результатом системної роботи на всіх рівнях протягом останніх дев'яти місяців або навіть року. Головним чинником цього успіху є не так самі технології, як люди.

"Україна зараз демонструє успіхи використання дронів на полі бою не тому, що було придумано відповідні технології, а тому, що є відповідні вольові люди, які, скажімо так, будь-який дрон можуть перетворити на смертоносний інструмент", — резюмував експерт.

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