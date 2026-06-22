Людей убирают с передовой: Украина запускает новую эру войны дронов

Украинская армия все активнее переводит опасные логистические задачи на роботизированные системы. Причиной послужило резкое изменение характера боевых действий, где любое движение вблизи линии фронта мгновенно попадает под контроль разведывательных и ударных беспилотников.

Дрон. Фото: из открытых источников

Как сообщает Business Insider, дроны, ранее используемые преимущественно для разведки или атак, теперь выполняют новую миссию — доставляют на позиции воду, боеприпасы и медицинские средства. Одним из примеров такого подхода стал украинский беспилотник "Линза", разработанный компанией Frontline Robotics.

По словам руководителя компании Никиты Рожкова, аппарат изначально создавался для выполнения ударных задач. Однако реалии современного фронта сформировали новый спрос. Теперь все большее число подразделений используют его как транспортное средство для доставки критически важных грузов туда, где появление человека связано с чрезвычайным риском.

Обновленная версия беспилотника способна перевозить до четырех килограммов полезной нагрузки на расстояние более 15 километров. Это почти вдвое превышает возможность предыдущей модификации.

Эксперты отмечают, что современная война создала вдоль фронта так называемую "зону смерти", где сети дронов контролируют десятки километров территории. В таких условиях традиционная логистика становится все менее эффективной.

Именно поэтому Украина ставит амбициозную цель максимально автоматизировать обеспечение войск на передовой. Ранее в Минобороны заявляли о намерении передать роботизированным системам фактически всю фронтовую логистическую цепь.

На этом фоне все более реалистичными выглядят прогнозы о будущем, где беспилотники будут не только доставлять грузы, но и будут самостоятельно вести воздушные бои, защищать инфраструктуру и выполнять боевые задания без непосредственного участия человека. Украинский фронт уже сегодня становится полигоном этой технологической революции.

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