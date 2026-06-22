Людей прибирають з передової: Україна запускає нову еру війни дронів

Українська армія дедалі активніше перекладає небезпечні логістичні завдання на роботизовані системи. Причиною стала різка зміна характеру бойових дій, де будь-який рух поблизу лінії фронту миттєво потрапляє під контроль розвідувальних та ударних безпілотників.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Як повідомляє Business Insider, дрони, які раніше використовувалися переважно для розвідки або атак, тепер виконують нову місію — доставляють на позиції воду, боєприпаси та медичні засоби. Одним із прикладів такого підходу став український безпілотник "Лінза", розроблений компанією Frontline Robotics.

За словами керівника компанії Микити Рожкова, апарат спочатку створювався для виконання ударних завдань. Однак реалії сучасного фронту сформували новий попит. Тепер дедалі більше підрозділів використовують його як транспортний засіб для доставки критично важливих вантажів туди, де поява людини пов’язана з надзвичайним ризиком.

Оновлена версія безпілотника здатна перевозити до чотирьох кілограмів корисного навантаження на відстань понад 15 кілометрів. Це майже вдвічі перевищує можливості попередньої модифікації.

Експерти зазначають, що сучасна війна створила вздовж фронту так звану "зону смерті", де мережі дронів контролюють десятки кілометрів території. У таких умовах традиційна логістика стає дедалі менш ефективною.

Саме тому Україна ставить амбітну мету – максимально автоматизувати забезпечення військ на передовій. Раніше в Міноборони заявляли про намір передати роботизованим системам фактично весь фронтовий логістичний ланцюг.

На цьому тлі дедалі реалістичнішими виглядають прогнози про майбутнє, де безпілотники не лише доставлятимуть вантажі, а й самостійно вестимуть повітряні бої, захищатимуть інфраструктуру та виконуватимуть бойові завдання без безпосередньої участі людини. Український фронт уже сьогодні стає полігоном для цієї технологічної революції.

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