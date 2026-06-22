Украина бьет по самому болезненному месту Кремля: в США раскрыли детали

Украинские силы развернули масштабную операцию по срыву российской логистики в районе Керченского пролива. По оценке американского Института изучения войны (ISW), последняя серия ударов была направлена на то, чтобы лишить оккупационных войск возможности стабильно поставлять горючее и военные грузы в Крым.

Удары по логистике России. Фото: из открытых источников

В ночь на 21 июня подразделения СБУ, ГУР, Сил специальных операций и Сил беспилотных систем нанесли серию ударов по объектам во временно оккупированном Крыму и Краснодарском крае РФ. Одной из главных целей стал порт Кавказ на Чушкинской косе, через который Россия снабжает топливом оккупированный полуостров и южные районы Украины.

По данным украинских военных, в результате атаки вспыхнули резервуары нефтеперевалочного комплекса и территория крупной нефтебазы. Одновременно удары потерпел терминал TES-Terminal-1 в Керчи, который используется для перевалки мазута, сжиженного газа и других нефтепродуктов через Керченский пролив.

Особое значение придает тот факт, что этот объект расположен менее чем в километре от Керченского моста и обеспечивает работу паромного сообщения между Крымом и Краснодарским краем.

Кроме топливной инфраструктуры, украинские беспилотники атаковали российскую систему противовоздушной обороны. По сообщениям украинской стороны, были выведены из строя четыре радара комплексов С-400, два зенитных комплекса "Панцирь" и радиолокационные станции "Каста-2Е2" и "Небо-У" вблизи Керчи.

Геолокационные кадры подтвердили масштабные пожары как на территории терминала в Керчи, так и в районе порта Кавказ. Также зафиксировано возгорание по меньшей мере трех паромов в районе переправы через Керченский пролив.

В ISW считают, что эти удары являются частью системной кампании Украины по уничтожению критических логистических узлов России, обеспечивающих содержание оккупированного Крыма и группировку войск на юге Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — Крым погрузился во тьму: какой ключевой объект оккупантов мог оказаться под ударом.



