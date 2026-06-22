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Україна б'є по найболючішому місцю Кремля: у США розкрили деталі

Дрони атакували нафтобази, поромну переправу та системи ППО біля Керченського мосту - Росія ризикує втратити ключовий маршрут постачання окупованого півострова

22 червня 2026, 07:20
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Кравцев Сергей

Українські сили розгорнули масштабну операцію зі зриву російської логістики в районі Керченської протоки. За оцінкою американського Інституту вивчення війни (ISW), остання серія ударів була спрямована на те, щоб позбавити окупаційні війська можливості стабільно постачати пальне та військові вантажі до Криму.

Україна б'є по найболючішому місцю Кремля: у США розкрили деталі

Удари по логістиці Росії. Фото: з відкритих джерел

У ніч на 21 червня підрозділи СБУ, ГУР, Сил спеціальних операцій та Сил безпілотних систем завдали серії ударів по об'єктах у тимчасово окупованому Криму та Краснодарському краї РФ. Однією з головних цілей став порт Кавказ на Чушкинській косі, через який Росія забезпечує паливом окупований півострів та південні райони України.

За даними українських військових, внаслідок атаки спалахнули резервуари нафтоперевалочного комплексу та територія великої нафтобази. Одночасно ударів зазнав термінал TES-Terminal-1 у Керчі, який використовується для перевалки мазуту, скрапленого газу та інших нафтопродуктів через Керченську протоку.

Особливого значення додає той факт, що цей об'єкт розташований менш ніж за кілометр від Керченського мосту та забезпечує роботу поромного сполучення між Кримом і Краснодарським краєм.

Крім паливної інфраструктури, українські безпілотники атакували російську систему протиповітряної оборони. За повідомленнями української сторони, були виведені з ладу чотири радари комплексів С-400, два зенітні комплекси "Панцир" та радіолокаційні станції "Каста-2Е2" і "Небо-У" поблизу Керчі.

Геолокаційні кадри підтвердили масштабні пожежі як на території терміналу в Керчі, так і в районі порту Кавказ. Також зафіксовано займання щонайменше трьох поромів у районі переправи через Керченську протоку.

В ISW вважають, що ці удари є частиною системної кампанії України зі знищення критичних логістичних вузлів Росії, які забезпечують утримання окупованого Криму та угруповання військ на півдні України.

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Джерело: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-21-2026/
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