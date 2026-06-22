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Крим занурився у темряву: який ключовий об’єкт окупантів міг опинитися під ударом

Після нічної атаки мешканці одразу кількох міст повідомили про масштабні перебої зі світлом, а в районі стратегічної енергетичної інфраструктури знову зафіксували спалахи

22 червня 2026, 06:57
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Кравцев Сергей

У ніч проти 22 червня на тимчасово окупованому Кримському півострові пролунала серія потужних вибухів. Після цього жителі низки міст повідомили про проблеми з електропостачанням, що може свідчити про нові ураження об’єктів енергетичної інфраструктури.

Крим занурився у темряву: який ключовий об’єкт окупантів міг опинитися під ударом

Крим. Фото: із відкритих джерел

Перші повідомлення про вибухи почали надходити ще ввечері 21 червня. За даними моніторингових та OSINT-ресурсів, гучні звуки чули в різних районах окупованого півострова. Зокрема, вибухи пролунали поблизу Армянська на півночі Криму. Також про роботу російської протиповітряної оборони та вибухи повідомляли мешканці Феодосії, Севастополя та інших населених пунктів.

Особливу увагу привернули повідомлення із Сімферополя. За словами місцевих жителів, у районі Таврійської теплоелектростанції було видно яскраві спалахи, після чого в соціальних мережах почала з’являтися інформація про відключення електроенергії.

Згідно зі свідченнями очевидців, перебої зі світлом зафіксували у Феодосії, Керчі, Севастополі та ще кількох районах окупованого півострова. Масштаби можливих пошкоджень поки залишаються невідомими.

Примітно, що Таврійська ТЕС вже потрапляла під удар під час попередньої атаки 21 червня. На оприлюднених знімках після того інциденту було видно вигорілий резервуар, пошкоджений фасад сусідньої будівлі та пробоїну в конструкції головного корпусу станції, яку пов’язували з влучанням безпілотника.

Попри численні повідомлення про вибухи та проблеми з електропостачанням, окупаційна влада Криму наразі не оприлюднила офіційної інформації щодо наслідків нічних подій. Водночас ситуація вкотре демонструє вразливість критичної інфраструктури півострова на тлі зростання інтенсивності ударів по російських військових та логістичних об’єктах.

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