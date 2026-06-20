У Криму було дуже голосно: "Мадяр" розкрив деталі "прильотів"

Глава Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді повідомив про удари по ряду газових об'єктів у Криму в ніч проти 20 червня.

Крим. Фото: із відкритих джерел

Крім моста через Генічну протоку, про яку повідомила Генштаб, війська атакували 4 газові компресорні станції в населених пунктах Журавлівка, Ароматне, Ключі та Лохівка в окупованому Криму.

Також Сили безпілотних систем атакували логістичний транспорт супротивника.

Зазначимо, Генштаб ЗСУ повідомила раніше, що в ніч проти 20 червня під ударом опинилися відразу кілька російських військових цілей. Зокрема, було атаковано міст, який окупанти використовують для забезпечення логістики між Кримом та фронтом.

За інформацією військових, підрозділи Сил оборони завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку в районі Генічеська Херсонської області.

"Вказаний об'єкт використовується противником для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку", — зазначили у Генштабі.

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