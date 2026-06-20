Теперь Крым еще больше отрезан от РФ: в Генштабе рассказали новом ударе ВСУ

В ночь на 20 июня под ударом оказались сразу несколько российских военных целей. В частности, был атакован мост, который оккупанты используют для обеспечения логистики между Крымом и фронтом. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

ВСУ. Фото: из открытых источников

По информации военных, подразделения Сил обороны нанесли удар по автомобильному мосту через Геничесский пролив в районе Геническа Херсонской области.

"Указанный объект используется противником для обеспечения военной логистики между временно оккупированным Крымом и группировками российских войск на южном направлении", — отметили в Генштабе.

Кроме того, в Запорожской области был поражен российский зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" вблизи населенного пункта Долинское.

Также украинские военные нанесли удары по пунктам управления беспилотными летательными аппаратами противника. Поражения зафиксированы в районах Соледара Донецкой области, Грозового Запорожской области и Теребрено Белгородской области РФ.

"Силы обороны Украины продолжают систематически снижать способность российского агрессора продолжать боевые действия против Украины", — подытожили в Генштабе ВСУ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – масштабные атаки украинских беспилотников по российской территории все чаще выявляют проблемы в работе российской противовоздушной обороны. Военные аналитики считают, что Москва сталкивается не только с растущим количеством воздушных угроз, но и с нехваткой эффективных средств для их нейтрализации.



