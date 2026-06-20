Тепер Крим ще більше відрізаний від РФ: у Генштабі розповіли про новий удар ЗСУ

У ніч проти 20 червня під ударом опинилися відразу кілька російських військових цілей. Зокрема, було атаковано міст, який окупанти використовують для забезпечення логістики між Кримом та фронтом. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

За інформацією військових, підрозділи Сил оборони завдали удару по автомобільному мосту через Генічеську протоку в районі Генічеська Херсонської області.

"Вказаний об'єкт використовується противником для забезпечення військової логістики між тимчасово окупованим Кримом та угрупованнями російських військ на південному напрямку", — зазначили у Генштабі.

Крім того, у Запорізькій області було вражено російський зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С" поблизу населеного пункту Долинське.

Також українські військові завдали ударів по пунктах управління безпілотними літальними апаратами супротивника. Поразки зафіксовані в районах Соледара Донецької області, Грозового Запорізької області та Теребрено Білгородської області РФ.

"Сили оборони України продовжують систематично знижувати здатність російського агресора продовжувати бойові дії проти України", — підсумували у Генштабі ЗСУ.

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Також видання "Коментарі" повідомляло – масштабні атаки українських безпілотників по російській території дедалі частіше виявляють проблеми у роботі російської протиповітряної оборони. Військові аналітики вважають, що Москва стикається не тільки зі зростаючою кількістю повітряних загроз, але і з нестачею ефективних засобів для їхньої нейтралізації.



