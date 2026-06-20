Атаки украинских дронов вскрыли слабое место обороны Кремля: на Западе указали на важный нюанс

Масштабные атаки украинских беспилотников по российской территории все чаще выявляют проблемы в работе российской противовоздушной обороны. Военные аналитики считают, что Москва сталкивается не только с растущим количеством воздушных угроз, но и с нехваткой эффективных средств для их нейтрализации.

Дрон. Фото: из открытых источников

Как отмечает CNN со ссылкой на экспертов, Украина делает ставку на тактику перегрузки системы ПВО, одновременно направляя большое количество беспилотников по различным целям. В результате российским военным приходится действовать в условиях дефицита времени и ресурсов, что нередко приводит к ошибкам.

Одним из последних примеров стала атака на Москву. Проанализированные журналистами видеозаписи показали, что российские военные применяли переносные зенитно-ракетные комплексы прямо возле оживленных автомобильных магистралей. По мнению специалистов, такие действия свидетельствуют не о слаженной системе обороны, а о попытках экстренно реагировать на угрозу.

Особое внимание экспертов привлек эпизод, когда ракета российской ПВО попала в нефтяной резервуар. Эксперт Стокгольмского международного института исследования проблем мира Маркус Шиллер назвал произошедшее "автоголом", подчеркнув, что часть используемых Россией систем остается морально устаревшей и не может гарантировать надежное поражение целей.

В свою очередь аналитик McKenzie Intelligence Services Стю Рей отметил, что использование средств ПВО в непосредственной близости от гражданского транспорта выглядит крайне рискованным. По его словам, отсутствие ограничений движения и применение вооружения рядом с мирными жителями указывает на импровизированный характер действий российских расчетов.

Эксперты также обращают внимание на то, что Украина последовательно совершенствует технологии беспилотных ударов. Это заставляет российскую систему обороны постоянно адаптироваться к новым угрозам, расходуя значительные ресурсы и демонстрируя все больше уязвимостей даже вдали от линии фронта.

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