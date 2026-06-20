Ключ к Москве найден: почему ПВО РФ не способна сбить украинские дроны

Многоуровневая система противовоздушной обороны, которую Кремль годами выстраивал вокруг столицы, уже не такая эффективная, как раньше. Действительно ли ВСУ нашли ключ к Москве? Действительно ли в России серьёзный дефицит ПВО? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Кремль. Фото: из открытых источников

Россия сейчас сталкивается с технологическим кризисом

Директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский заявил в эфире телеканала КИЇВ24, что Украина фактически нашла эффективный способ обходить и прорывать систему противовоздушной обороны, которая прикрывает столицу страны-агрессора Российской Федерации. Малоразмерные украинские беспилотники наглядно продемонстрировали уязвимость российского неба.

По словам эксперта, военное командование России просто не ожидало, что воздушные цели смогут подойти столь близко к стратегическим объектам в глубь территории страны, поэтому система обороны Москвы не выдержала нагрузки.

Эксперт подчеркнул, Россия сейчас сталкивается с технологическим кризисом и вынуждена снаряжать свои зенитно-ракетные комплексы ракетами-перехватчиками, которые уже давно отработали свой срок эксплуатации и должны были идти на списание. Это значительно снижает точность и надежность защиты российских городов от современных украинских разработок.

Не стоит впадать в излишнюю эйфорию по поводу ударов по Москве

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт и основатель фонда "Закроем небо над Украиной" Игорь Романенко отметил в эфире "24 канала", что в начале полномасштабного вторжения у России было более 10 тысяч зенитных ракет для комплексов С-300, однако сейчас она уже сталкивается с их нехваткой.

По словам эксперта, о дефиците свидетельствуют аналитические данные, информация разведки и даже перехваченные разговоры российских военных, которые сами признают эту проблему.

Эксперт подчеркнул, что речь идет не только о ракетах для комплексов С-300 и С-400, которые являются основой российской системы ПВО, но и о нехватке радиолокационных станций. Именно они обеспечивают обнаружение воздушных целей и имеют критически важное значение для эффективной работы противовоздушной обороны.

Романенко говорит, что украинские удары по военным предприятиям в глубоком тылу России, в частности на расстоянии до Урала и даже дальше, уже существенно сократили возможности страны-агрессора по производству новых средств ПВО. Дополнительным фактором аналитик назвал затруднение доступа России к западным комплектующим, из-за чего их приходится заменять менее качественными аналогами.

"Но не стоит впадать в излишнюю эйфорию – насладились видео, и возвращаемся к реальности. Нужно сосредоточить усилия на усилении борьбы с агрессором", – подчеркнул Романенко.

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