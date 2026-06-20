Ключ до Москви знайдено: чому ППО РФ не здатна збити українські дрони

Багаторівнева система протиповітряної оборони, яку Кремль роками вишиковував навколо столиці, вже не така ефективна, як раніше. Чи справді ЗСУ знайшли ключ до Москви? Чи справді у Росії серйозний дефіцит ППО? Видання "Коментарі" розбиралося з цих питань, вивчивши думки експертів.

Кремль. Фото: із відкритих джерел

Росія зараз стикається з технологічною кризою

Директор із розвитку оборонного підприємства Анатолій Храпчинський заявив в ефірі телеканалу КИЇВ24, що Україна фактично знайшла ефективний спосіб обходити та проривати систему протиповітряної оборони, яка прикриває столицю країни-агресора Російської Федерації. Малорозмірні українські безпілотники наочно продемонстрували вразливість російського неба.

За словами експерта, військове командування Росії просто не очікувало, що повітряні цілі зможуть підійти настільки близько до стратегічних об'єктів у глиб території країни, тому система оборони Москви не витримала навантаження.

Експерт підкреслив, що Росія зараз стикається з технологічною кризою і змушена споряджати свої зенітно-ракетні комплекси ракетами-перехоплювачами, які вже давно відпрацювали свій термін експлуатації і повинні були йти на списання. Це значно знижує точність та надійність захисту російських міст від сучасних українських розробок.

Не варто впадати у зайву ейфорію з приводу ударів по Москві

Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт та засновник фонду "Закриємо небо над Україною" Ігор Романенко зазначив в ефірі "24 канали", що на початку повномасштабного вторгнення в Росії було понад 10 тисяч зенітних ракет для комплексів С-300, проте зараз вона вже стикається з їх нестачею.

За словами експерта, про дефіцит свідчать аналітичні дані, інформація розвідки та навіть перехоплені розмови російських військових, які самі визнають цю проблему.

Експерт підкреслив, що йдеться не лише про ракети для комплексів С-300 та С-400, які є основою російської системи ППО, а й про нестачу радіолокаційних станцій. Саме вони забезпечують виявлення повітряних цілей та мають критично важливе значення для ефективної роботи протиповітряної оборони.

Романенко каже, що українські удари по військових підприємствах у глибокому тилу Росії, зокрема на відстані до Уралу і навіть далі, вже суттєво скоротили можливості країни-агресора з виробництва нових засобів ППО. Додатковим фактором аналітик назвав утруднення доступу Росії до західних комплектуючих, через що їх доводиться замінювати менш якісними аналогами.

"Але не варто впадати у зайву ейфорію – насолодилися відео, і повертаємось до реальності. Потрібно зосередити зусилля на посиленні боротьби з агресором", – наголосив Романенко.

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