Атаки українських дронів розкрили слабке місце оборони Кремля: на Заході вказали на важливий нюанс

Масштабні атаки українських безпілотників російською територією все частіше виявляють проблеми в роботі російської протиповітряної оборони. Військові аналітики вважають, що Москва стикається не тільки з зростаючою кількістю повітряних загроз, але і з нестачею ефективних засобів для їхньої нейтралізації.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

Як зазначає CNN з посиланням на експертів, Україна робить ставку на тактику перевантаження системи ППО, одночасно спрямовуючи велику кількість безпілотників з різних цілей. В результаті російським військовим доводиться діяти в умовах дефіциту часу та ресурсів, що нерідко призводить до помилок.

Одним із останніх прикладів стала атака на Москву. Проаналізовані журналістами відеозаписи показали, що російські військові застосовували переносні зенітно-ракетні комплекси біля жвавих автомобільних магістралей. На думку фахівців, такі дії свідчать не про злагоджену систему оборони, а про спроби негайно реагувати на загрозу.

Особливу увагу експертів привернув епізод, коли ракета російської ППО потрапила до нафтового резервуару. Експерт Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем світу Маркус Шиллер назвав подію "автоголом", підкресливши, що частина систем, що використовуються Росією, залишається морально застарілою і не може гарантувати надійної поразки цілей.

У свою чергу, аналітик McKenzie Intelligence Services Стю Рей зазначив, що використання засобів ППО в безпосередній близькості від цивільного транспорту виглядає вкрай ризикованим. За його словами, відсутність обмежень руху та застосування озброєння поруч із мирними жителями вказує на імпровізований характер дій російських розрахунків.

Експерти також звертають увагу на те, що Україна послідовно удосконалює технології безпілотних ударів. Це змушує російську систему оборони постійно адаптуватися до нових загроз, витрачаючи значні ресурси та демонструючи дедалі більше вразливостей навіть далеко від лінії фронту.

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