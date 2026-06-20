В Крыму было очень громко: «Мадяр» раскрыл детали «прилетов»

Глава Сил беспилотных систем Роберт "Мадяр" Бровди сообщил об ударах по ряду газовых объектов в Крыму в ночь на 20 июня.

Крым. Фото: из открытых источников

Помимо моста через Генический пролив, о котором сообщил Генштаб, войска атаковали 4 газовые компрессорные станции в населённых пунктах Журавлевка, Ароматное, Ключи и Лоховка в оккупированном Крыму.

Также Силы беспилотных систем атаковали логистический транспорт противника.

Отметим, Генштаб ВСУ сообщила ранее, что в ночь на 20 июня под ударом оказались сразу несколько российских военных целей. В частности, был атакован мост, который оккупанты используют для обеспечения логистики между Крымом и фронтом.

По информации военных, подразделения Сил обороны нанесли удар по автомобильному мосту через Геничесский пролив в районе Геническа Херсонской области.

"Указанный объект используется противником для обеспечения военной логистики между временно оккупированным Крымом и группировками российских войск на южном направлении", — отметили в Генштабе.

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