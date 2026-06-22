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Крым погрузился в темноту: какой ключевой объект оккупантов мог оказаться под ударом

После ночной атаки жители сразу нескольких городов сообщили о масштабных перебоях со светом, а в районе стратегической энергетической инфраструктуры снова зафиксировали вспышки

22 июня 2026, 06:57
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Кравцев Сергей

В ночь на 22 июня на временно оккупированном Крымском полуострове прозвучала серия мощных взрывов. После этого жители ряда городов сообщили о проблемах с электроснабжением, что может свидетельствовать о новых поражениях объектов энергетической инфраструктуры.

Крым погрузился в темноту: какой ключевой объект оккупантов мог оказаться под ударом

Крым. Фото: из открытых источников

Первые сообщения о взрывах начали поступать вечером 21 июня. По данным мониторинговых и OSINT-ресурсов, громкие звуки слышали в разных районах оккупированного полуострова. В частности, взрывы прогремели вблизи Армянска на севере Крыма. Также о работе российской противовоздушной обороны и взрывах сообщали жители Феодосии, Севастополя и других населенных пунктов.

Особое внимание привлекли сообщения из Симферополя. По словам местных жителей, в районе Таврической теплоэлектростанции видны яркие вспышки, после чего в социальных сетях начала появляться информация об отключении электроэнергии.

Согласно свидетельствам очевидцев, перебои со светом зафиксировали в Феодосии, Керчи, Севастополе и нескольких районах оккупированного полуострова. Масштабы возможных повреждений пока остаются неизвестными.

Примечательно, что Таврическая ТЭС уже попадала под удар во время предварительной атаки 21 июня. На обнародованных снимках после этого инцидента был виден выгоревший резервуар, поврежден фасад соседнего здания и пробоина в конструкции главного корпуса станции, которую связывали с попаданием беспилотника.

Несмотря на многочисленные сообщения о взрывах и проблемах с электроснабжением, оккупационные власти Крыма пока не обнародовали официальную информацию о последствиях ночных событий. В то же время ситуация демонстрирует уязвимость критической инфраструктуры полуострова на фоне роста интенсивности ударов по российским военным и логистическим объектам.

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