Украина увеличивает дальность полета дронов: эксперты объяснили главную цель этой задачи

Украинские силы развернули масштабную операцию по срыву российской логистики в районе Керченского пролива. По оценке американского Института изучения войны (ISW), последняя серия ударов была направлена на то, чтобы лишить оккупационных войск возможности стабильно поставлять горючее и военные грузы в Крым. Какая главная задача для дальнобойных дронов ВСУ? Действительно ли Украина перехватила инициативу и стратегию в войне дронов? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Дроны ВСУ. Фото: из открытых источников

Рост результативности украинских ударов уже замечают рядовые россияне

Майор ВСУ Андрей Ткачук в эфире Radio NV заявил, что Украина наращивает возможности своих БПЛА, в частности дальность поражения. И одной из главных задач для этого является поражение российского завода по производству "Шахедов".

"Для нас большой задачей является Татарстан, где находится Елабуга, где производятся российские дроны. Там огромное количество ПВО, однако это не означает, что не нужно пытаться достигать этих целей. Сейчас мы понимаем, что есть и другие задачи. У нас сейчас есть необходимость работать в сфере нефтепереработки. Но, очевидно, наши силы и средства работают и над направлением Елабуги. Однако есть вопросы по реализации и возможностям. Потому что это далеко и это сложно", — сказал Ткачук.

Он добавил, что рост результативности украинских ударов уже замечают рядовые россияне. И на фоне этого в России растет, в частности, критика властей.

"Критика усиливается, проблемы властей в этом направлении нарастают. Я в последнее время действительно изучал соцсети в этом ключе. Банально, в Instagram миллион видео с последствиями ударов по Москве — куча нытья москвичей, в комментариях там вообще мед для ушей. Поэтому на самом деле увеличение дальности для нас – это уже преимущество и одна из оперативно-стратегических целей", — добавил Ткачук.

Украина сейчас демонстрирует успехи

Военнослужащий 413-го полка СБС "Рейд", эксперт по вооружениям Иван Киричевский отметил, что Силы обороны Украины перехватили инициативу в войне беспилотников. Они стали главным инструментом системного уничтожения логистики и артиллерии россиян.

По словам эксперта, беспилотники системно уничтожают вражескую логистику. Это существенно ограничивает россиянам использование артиллерии, которая ранее считалась сильной стороной оккупационной армии

"Мы перехватили у россиян не просто инициативу в использовании дронов, но и стратегию, как сам по себе дрон превратить в инструмент успеха на поле боя", — подчеркнул он.

По словам Киричевского, благодаря работе подразделений Сил обороны, в частности полка "Рейд", тяжелый автотранспорт и даже железнодорожные локомотивы оккупантов планомерно уничтожаются на большой глубине от линии фронта.

Как пример, в середине ноября на границе Донецкой и Днепропетровской областей украинские бойцы сорвали механизированный штурм россиян. Они успешно сожгли редкие российские танки Т-80БВ, которые имели специфическую защиту и напоминали "дикобразов".

За неполные два года существования полк "Рейд" поразил не менее 7000 вражеских целей. По словам Киричевского, это и количественно, и статусно превосходит достижения распиаренного российского подразделения "Рубикон".

Как отметил Киричевский, перелом и накопление положительного эффекта в войне дронов является результатом системной работы на всех уровнях в течение последних девяти месяцев или даже года. Главным фактором этого успеха являются не столько сами технологии, сколько люди.

"Украина сейчас демонстрирует успехи использования дронов на поле боя не потому, что были придуманы соответствующие технологии, а потому, что есть соответствующие волевые люди, которые, скажем так, любой дрон могут превратить в смертоносный инструмент", — резюмировал эксперт.

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