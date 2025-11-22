logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Україна збила гелікоптер Росії: у чому унікальність операції
commentss НОВИНИ Всі новини

Україна збила гелікоптер Росії: у чому унікальність операції

Україна вперше збила вертоліт Росії далекобійним дроном

22 листопада 2025, 18:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські захисники вперше знищили російський вертоліт Мі-8, використовуючи "deep strike" дрон. Як передає портал "Коментарі", про це повідомили у прес-службі Сил спеціальних операцій ЗС України у Telegram, опублікувавши відповідне відео.

Україна збила гелікоптер Росії: у чому унікальність операції

Російський гелікоптер Мі-8. Фото: з відкритих джерел

"Кожна місія вимагає креативу, починаючи від технічних характеристик засобу, закінчуючи плануванням та навченістю пілотів. Ця місія залишила для ворога дуже багато питань, відповіді на які знають лише члени екіпажу Мі-8, але не розкажуть", — зазначили у прес-службі СЗГ.

З напису на відео зрозуміло, що збиття відбулося на території Росії — в районі населеного пункту Ростовської області Кутейниково. Гелікоптер був збитий, використовуючи український далекобійний ударний дрон FP-1.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські військові сили знову потрапили в ситуацію, коли протиповітряна оборона РФ збила власний бойовий вертоліт Ка-52 "дружнім вогнем". За повідомленнями видання The Insider, інцидент стався під час відбиття атаки українських безпілотників.

За даними каналів Fighterbomber, Aviahub та "Воєвода говорить", російські ППО помилково відкрили вогонь по власному вертольоту. Це вже п'ятий випадок з початку повномасштабної війни, коли російська армія знищує свій вертоліт.

Також видання "Коментарі" повідомляло – гелікоптер Мі-28Н дроном FPV знищили пілоти 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем ім. Якова Гандзюка. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "МАДЯР" Бровді.

За даними прес-служби бригади, це сталося у районі н.п. Котлярівка. Зазначимо, що однойменні населені пункти є як на Харківщині, Куп'янському районі, так і в Донецькій області, на Покровському напрямку.




Джерело: https://t.me/ukr_sof/2265
