logo

BTC/USD

85865

ETH/USD

2808.89

USD/UAH

42.27

EUR/UAH

48.7

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Украина сбила вертолет России: в чем уникальность операции
commentss НОВОСТИ Все новости

Украина сбила вертолет России: в чем уникальность операции

Украина впервые сбила вертолет России дальнобойным дроном

22 ноября 2025, 18:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские защитники впервые уничтожили российский вертолет Ми-8 используя "deep strike" дрон. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВС Украины в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

Украина сбила вертолет России: в чем уникальность операции

Российский вертолет Ми-8. Фото: из открытых источников

"Каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов. Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут", — отметили в пресс-службе ССО.

Из надписи на видео понятно, что сбитие произошло на территории России – в районе населенного пункта Кутейниково Ростовской области. Вертолет был сбит, используя украинский дальнобойный ударный дрон FP-1.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские военные силы снова попали в ситуацию, когда противовоздушная оборона РФ сбила собственный боевой вертолет Ка-52 "дружественным огнем". По сообщениям издания The Insider, инцидент произошел при отражении атаки украинских беспилотников.

По данным каналов Fighterbomber, Aviahub и "Воевода говорит", российские ПВО ошибочно открыли огонь по собственному вертолету. Издание The Insider отмечает, что это уже пятый случай с начала полномасштабной войны, когда российская армия уничтожает свой вертолет.

Также издание "Комментарии" сообщало – вертолет Ми-28Н дроном FPV уничтожили пилоты 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. Якова Гандзюка. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "МАДЯР" Бровди.

По данным пресс-службы бригады, это произошло в районе н.п. Котляровка. Отметим, что одноименные населенные пункты есть как на Харьковщине, в Купянском районе, так и в Донецкой области, на Покровском направлении.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/ukr_sof/2265
Теги:

Новости

Все новости