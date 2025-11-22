Украина сбила вертолет России: в чем уникальность операции

Украинские защитники впервые уничтожили российский вертолет Ми-8 используя "deep strike" дрон. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили в пресс-службе Сил специальных операций ВС Украины в Telegram, опубликовав соответствующее видео.

Российский вертолет Ми-8. Фото: из открытых источников

"Каждая миссия требует креатива, начиная от технических характеристик средства, заканчивая планированием и обученностью пилотов. Эта миссия оставила для врага очень много вопросов, ответы на которые знают только члены экипажа Ми-8, но не расскажут", — отметили в пресс-службе ССО.

Из надписи на видео понятно, что сбитие произошло на территории России – в районе населенного пункта Кутейниково Ростовской области. Вертолет был сбит, используя украинский дальнобойный ударный дрон FP-1.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские военные силы снова попали в ситуацию, когда противовоздушная оборона РФ сбила собственный боевой вертолет Ка-52 "дружественным огнем". По сообщениям издания The Insider, инцидент произошел при отражении атаки украинских беспилотников.

По данным каналов Fighterbomber, Aviahub и "Воевода говорит", российские ПВО ошибочно открыли огонь по собственному вертолету. Издание The Insider отмечает, что это уже пятый случай с начала полномасштабной войны, когда российская армия уничтожает свой вертолет.

Также издание "Комментарии" сообщало – вертолет Ми-28Н дроном FPV уничтожили пилоты 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. Якова Гандзюка. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "МАДЯР" Бровди.

По данным пресс-службы бригады, это произошло в районе н.п. Котляровка. Отметим, что одноименные населенные пункты есть как на Харьковщине, в Купянском районе, так и в Донецкой области, на Покровском направлении.



