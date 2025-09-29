Вертолет Ми-28Н дроном FPV уничтожили пилоты 59 отдельной штурмовой бригады беспилотных систем им. Якова Гандзюка. Об этом сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "МАДЯР" Бровди.

Российский вертолет за 18 миллионов долларов удалось сбить обычным FPV-дроном (ВИДЕО)

По данным пресс-службы бригады, это произошло в районе н.п. Котляровка. Отметим, что одноименные населенные пункты есть как на Харьковщине, в Купянском районе, так и в Донецкой области, на Покровском направлении.

"Результат – работа разведки и наших людей. Кто прилетает туда "на осмотр" — пусть готовится. На будущее: не делайте нам сюрпризов из воздуха — это вам дорого обойдется. Честь имеем. 59-я отдельная штурмовая бригада "Степные Хищники"", – пишут военные.

Ми-28 – советский и российский ударный вертолет, главная задача которого состоит в уничтожении танков и живой силы противника. Россия снабжает вертолеты Ми-28 Ирана, а также использует в войне против Украины. Стоимость вертолета – 18 млн долларов.

Позже другие военные начали писать, что сбит вертолет Ми-8, а не Ми-28Н.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что благодаря четко спланированным и смелым действиям украинских войск часть подразделений врага оказалась в окружении. Об этом сообщил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский по результатам работы в частях, действующих на главных направлениях фронта, в том числе на Добропольском направлении.

"Провел совещание с командирами частей и подразделений, вовлеченных в контрнаступательную операцию. Общие потери оккупантов на Добропольском направлении составляют 3185 человек, из них безвозвратные — 1769. Также захватчики потеряли 969 единиц вооружения и военной техники. зачищено от диверсионных групп еще около 195 кв. км", – сообщил Сырский.