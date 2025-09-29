Гелікоптер Мі-28Н дроном FPV знищили пілоти 59 окремої штурмової бригади безпілотних систем ім. Якова Гандзюка. Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "МАДЯР" Бровді.

Російський гелікоптер за 18 мільйонів доларів вдалося збити звичайним FPV-дроном (ВІДЕО)

За даними пресслужби бригади, це сталося у районі н.п. Котлярівка. Зазначимо, що одноіменні населені пункти є як на Харківщині, у Куп’янському районі, так і на Донеччині, на Покровському напрямку.

"Результат — робота розвідки й наших людей. Хто прилітає туди "на оглядини" — нехай готується. На майбутнє: не робіть нам "сюрпризів" з повітря — це вам дорого обійдеться. Честь маємо. 59-та окрема штурмова бригада "Степові Хижаки"", – пишуть військові.

Зазначимо, Мі-28 – радянський та російський ударний вертоліт, головне завдання якого полягає у знищенні танків та живої сили противника. Росія постачає вертольоти Мі-28 Ірану, а також використовує у війні проти України. Вартість гелікоптера – 18 млн доларів.

Пізніше інші військові почали писати, що збито вертоліт Мі-8, а не Мі-28Н.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав , що завдяки чітко спланованим та сміливим діям українських військ частина підрозділів ворога опинилась в оточенні. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами роботи у частинах, які діють на головних напрямках фронту, в тому числі на Добропільському напрямку.

"Провів нараду з командирами частин та підрозділів, залучених до контрнаступальної операції. Загальні втрати окупантів на Добропільському напрямку становлять 3185 осіб, із них безповоротні – 1769. Також загарбники втратили 969 одиниць озброєння та військової техніки. За період контрнаступальної операції площа звільненої території на сьогодні становить близько 175 кв. км. Крім того, зачищено від диверсійних груп ще майже 195 кв. км", – повідомив Сирський.