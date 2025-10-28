Думали, что украинский дрон: россияне сбили собственный вертолет

Российские военные силы снова попали в ситуацию, когда противовоздушная оборона РФ сбила собственный боевой вертолет Ка-52 "дружественным огнем". По сообщениям издания The Insider, инцидент произошел при отражении атаки украинских беспилотников.

Россияне сбили собственный вертолет Ка-52. Фото из открытых источников

По данным каналов Fighterbomber, Aviahub и "Воевода говорит", российские ПВО ошибочно открыли огонь по собственному вертолету. Издание The Insider отмечает, что это уже пятый случай с начала полномасштабной войны, когда российская армия уничтожает свой вертолет.

Канал "Позывной Кацман" уточняет, что Ка-52 был сбит, вероятно, истребителем, принявшим его за украинский дрон.

"Сбитый Ка-52(52М), к сожалению, не без потерь в личном составе. Сбитый своими вроде бы — истребитель отработал. Известно, что перепутали с БПЛА, видимо, он рядом был, попали просто не по тому", — отмечается в сообщении.

Подобные инциденты не единичны в российские армии. В июне 2024 года над Анапой российская система ПВО сбила вертолет Ка-29 Воздушно-космических сил РФ, тогда погибли все четыре члена экипажа.

В общей сложности, по данным The Insider, российская армия потеряла по меньшей мере 17 летательных аппаратов из-за "дружеского огня". Среди них 12 самолетов (Су-35 – 4 штуки, Су-34 – 3, А-50 – 2 и по одному Су-27, Су-30, Ил-22) и 5 вертолетов (Ка-52 – 2 штуки, Ка-29, Ми-24 и Ми-8)

Вертолет Ка-52, известный под прозвищем "Аллигатор", является одним из самых современных ударных вертолетов в российском арсенале. Его стоимость оценивается более чем в 16 миллионов долларов.

