Думали, що український дрон: росіяни збили власний гелікоптер

Російські військові сили знову потрапили у ситуацію, коли протиповітряна оборона РФ збила власний бойовий гелікоптер Ка-52 "дружнім вогнем". За повідомленнями видання The Insider, інцидент стався під час відбиття атаки українських безпілотників.

Росіяни збили власний гелікоптер Ка-52. Фото з відкритих джерел

За даними каналів Fighterbomber, Aviahub та "Воєвода мовить", російські ППО помилково відкрили вогонь по власному гелікоптеру. Видання The Insider зазначає, що це вже п’ятий випадок від початку повномасштабної війни, коли російська армія знищує свій же вертоліт.

Канал "Позивний Кацман" уточнює, що Ка-52 було збито, ймовірно, винищувачем, який прийняв його за український дрон.

"Збитий Ка-52(52М), на жаль, не без втрат в особовому складі. Збитий своїми начебто — винищувач відпрацював. Відомо, що переплутали з БПЛА, мабуть, він поряд був, влучили просто не по тому", — зазначається у повідомленні.

Подібні інциденти не поодинокі в російські армії. У червні 2024 року над Анапою російська система ППО збила гелікоптер Ка-29 Повітряно-космічних сил РФ, тоді загинули всі чотири члени екіпажу.

Загалом, за даними The Insider, російська армія втратила щонайменше 17 літальних апаратів через "дружній вогонь". Серед них 12 літаків (Су-35 – 4 штуки, Су-34 – 3, А-50 – 2 та по одному Су-27, Су-30, Іл-22) і 5 вертольотів (Ка-52 – 2 штуки, Ка-29, Мі-24 і Мі-8)

Гелікоптер Ка-52, відомий під прізвиськом "Алігатор", є одним із найсучасніших ударних вертольотів у російському арсеналі. Його вартість оцінюється у понад 16 мільйонів доларів.

