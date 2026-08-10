Україна втратила ще один винищувач: що сталося насправді

Україна втратила ще один винищувач — під час виконання бойового завдання літак МіГ-29 Повітряних Сил загорівся.

МіГ-29. Фото з відкритих джерел

У Повітряних силах ЗС України повідомили, що трагедія сталася ввечері 10 серпня 2026 року, під час виконання бойового завдання втрачено винищувач МіГ-29 Повітряних Сил.

Зазначається, що льотчик виконував бойове завдання зі знищення повітряних цілей противника в Одеській області.

“За попередніми даними під час пуску авіаційної ракети сталась нештатна ситуація, внаслідок чого літак загорівся і пілот втратив керування, хоч і намагався врятувати машину. Льотчик успішно катапультувався, його евакуйовано до медичного закладу. Причини інциденту встановлюються”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що у Повітряних силах ЗС України повідомили про трагічну ситуацію із винищувачем F-16. 29 липня 2026 року з ним було втрачено зв’язок.

Повідомляється, що пілот винищувача виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника на одному з напрямків фронту. На борту літака, за попередніми даними, сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися. “Наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики. На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці, жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано. Причини інциденту встановлюються”,- повідомили в Повітряних силах.

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