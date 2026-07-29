Україна втратила винищувач F-16: що насправді сталося

У Повітряних силах ЗС України повідомили про трагічну ситуацію із винищувачем F-16. 29 липня 2026 року з ним було втрачено зв’язок

F-16. Фото з відкритих джерел

Повідомляється, що пілот винищувача виконував бойове завдання із перехоплення повітряних цілей противника на одному з напрямків фронту. На борту літака, за попередніми даними, сталась нештатна ситуація, льотчик був змушений катапультуватися.

“Наразі пілот у повній безпеці, його успішно евакуйовано та доставлено до лікувального закладу для обстеження та діагностики. На місці падіння літака працюють експерти та правоохоронці, жертв серед цивільного населення та руйнувань не зафіксовано. Причини інциденту встановлюються”,- повідомили в Повітряних силах.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські війська будуть ще сильніше обстрілювати Україну — мета єдина: через терор змусити до капітуляції.

Керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко повідомив, що Кірієнко та Гєрасімов принесли Путіну ідею посилити удари по цивільній інфраструктурі України. Коваленко зазначив, що Путін віддав наказ бити й далі по містах, обирати цілями житлові будинки, цивільну інфраструктуру.

“Це подається в якості посилення терору для того, щоб Україна капітулювала. В голові у росіян немає жодного розуміння української ментальності, а також доволі поганий аналіз історичних аналогій”, — підкреслив лейтенант.

Коваленко зауважив, що терор викликає лише більшу агресію, в такому випадку Україна лише посилить удари по Росії. Втім, підкреслив він, “ми добре знаємо з ким маємо справу”.



