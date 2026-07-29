Украина потеряла истребитель F-16: что на самом деле произошло

В Воздушных силах ВС Украины сообщили о трагической ситуации с истребителем F-16. 29 июля 2026 года с ним была потеряна связь

F-16. Фото из открытых источников

Сообщается, что пилот истребителя выполнял боевое задание по перехвату воздушных целей противника в одном из направлений фронта. На борту самолета, по предварительным данным, произошла нештатная ситуация, лётчик был вынужден катапультироваться.

"В настоящее время пилот в полной безопасности, он успешно эвакуирован и доставлен в лечебное учреждение для обследования и диагностики. На месте падения самолета работают эксперты и правоохранители, жертвы среди гражданского населения и разрушений не зафиксированы. Причины инцидента устанавливаются", — сообщили в Воздушных силах.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские войска будут еще сильнее обстреливать Украину — цель единственная: через террор принудить к капитуляции.

Руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что Кириенко и Герасимов принесли Путину идею усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Коваленко отметил, что Путин отдал приказ избивать и дальше по городам, выбирать целями жилые дома, гражданскую инфраструктуру.

"Это представляется в качестве усиления террора для того, чтобы Украина капитулировала. В голове у россиян нет понимания украинской ментальности, а также довольно плохой анализ исторических аналогий", — подчеркнул лейтенант.

Коваленко отметил, что террор вызывает только большую агрессию, в таком случае Украина лишь усугубит удары по России. Впрочем, подчеркнул он, "мы хорошо знаем с кем имеем дело".



