Путін змінює тактику у війні: які об'єкти Росія знищуватиме обстрілами

Російські війська будуть ще сильніше обстрілювати Україну — мета єдина: через терор змусити до капітуляції.

Обстріл. Ілюстративне фото

Керівник Центру протидії дезінформації, лейтенант Андрій Коваленко повідомив, що Кірієнко та Гєрасімов принесли Путіну ідею посилити удари по цивільній інфраструктурі України. Коваленко зазначив, що Путін віддав наказ бити й далі по містах, обирати цілями житлові будинки, цивільну інфраструктуру.

“Це подається в якості посилення терору для того, щоб Україна капітулювала. В голові у росіян немає жодного розуміння української ментальності, а також доволі поганий аналіз історичних аналогій. Терор викликає лише більшу агресію, в такому випадку Україна лише посилить удари по Росії. Втім, ми добре знаємо з ким маємо справу”, — підкреслив лейтенант.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні дозволили компаніям посилювати протиповітряну оборону своїх об’єктів. На тлі значного збільшення кількості ворожих обстрілів портал дізнався, чи можуть міста, за прикладом компаній посилити ППО.

У Міністерстві оборони відповіли, що чинним законодавством не передбачено створення органами місцевого самоврядування окремих (“власних”) систем протиповітряної оборони. При цьому пояснили, що в Україні реалізується експериментальний проєкт щодо посилення ППО території України шляхом залучення підприємств незалежно від форми власності до утворення груп ППО. Зазначили, що порядок реалізації проєкту було затверджено постановою уряду від 19.11.2025.

Координатором експериментального проєкту є Міністерство оборони України.



