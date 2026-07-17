Путин меняет тактику в войне: какие объекты Россия будет уничтожать обстрелами

Российские войска будут еще сильнее обстреливать Украину – цель единственная: через террор принудить к капитуляции.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Руководитель Центра противодействия дезинформации, лейтенант Андрей Коваленко сообщил, что Кириенко и Герасимов принесли Путину идею усилить удары по гражданской инфраструктуре Украины. Коваленко отметил, что Путин отдал приказ бить и дальше по городам, выбирать целями жилые дома, гражданскую инфраструктуру.

"Это представляется в качестве усиления террора для того, чтобы Украина капитулировала. В голове у россиян нет никакого понимания украинской ментальности, а также довольно плохой анализ исторических аналогий. Террор вызывает лишь большую агрессию, в таком случае Украина лишь усилит удары по России. Впрочем, мы хорошо знаем с кем имеем дело", — подчеркнул он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине разрешили компаниям усиливать противовоздушную оборону своих объектов. На фоне значительного увеличения количества вражеских обстрелов портал узнал, могут ли города по примеру компаний усилить ПВО.

В Министерстве обороны ответили, что действующим законодательством не предусмотрено создание органами местного самоуправления отдельных (собственных) систем противовоздушной обороны. При этом пояснили, что в Украине реализуется экспериментальный проект по усилению ПВО на территории Украины путем привлечения предприятий независимо от формы собственности к образованию групп ПВО. Порядок реализации проекта был утвержден постановлением правительства от 19.11.2025.

Координатором экспериментального проекта выступает Министерство обороны Украины.



